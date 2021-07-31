"تطبيع بثوب إنساني".. استنكار عربي بعد تنفيذ أول عملية تبادل أعضاء بشرية بين الإمارات وإسرائيل

أثارت عمليات تبادل زرع كُلى بشرية بين مواطنين إماراتيين وإسرائيليين موجة غضب واستنكار عبر المنصات العربية، وسط ذهول من وصول العلاقات والتطبيع إلى هذا الحد.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يوثق نقل كُلى بشرية بين إسرائيل والإمارات، حيث تم تنفيذ 3 عمليات زرع كلى بنفس الوقت، هي عمليتان في إسرائيل، وواحدة في الإمارات.

ثمار السلام: مباشرة من اسرائيل تم نقل كلية الى ابو ظبي ومن ابو ظبي الى اسرائيل حيث تمت زراعة 3 كلى منها ٢ في إسرائيل ١ في ابوظبي🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/36xVU0Swjt — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) July 29, 2021

ثمار السلام بين #إسرائيل_الإمارات تفوق الخيال.

سجل يوم امس يوما تاريخيا بفضل نقل كلية من اسرائيل الى ابو ظبي ومن ابو ظبي الى اسرائيل تمت اليوم زراعة 3 كلى منها ٢ في إسرائيل ١ في ابوظبي في عملية لوجستية دقيقة شملت العديد من الطواقم في شتى فروع الصحة والادارة @המרכז הלאומי להשתלות pic.twitter.com/XXGlrITsRU — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 29, 2021

وعبّر صحفيون وناشطون عن رفضهم لهذه الخطوة التي انتقلت من خلالها الإمارات من التطبيع إلى شراكة الدم والتبرع بالأعضاء للإسرائيلي الذي يحتل أرضا عربية، معتبرين أن ذلك يمهد الطريق أمام إسرائيل لاستغلال الدول العربية بشكل أكبر.

وأكد مغردون أن شعار "إنقاذ الأرواح" الذي رفعته الإمارات وإسرائيل في هذه الخطوة "لن يغطي حقيقة أن هناك أسرى مرضى تركوا للموت من دون أي ذنب في السجون الإسرائيلية، ولن يجعلهم ينسون أن هناك مئات الأطفال قُتلوا عمدا بدم بارد على يد قوات الاحتلال في فلسطين، دون محاسبة" على حد تعبيرهم.

لم تكتف #الامارات بالتطبيع السياسي والإقتصادي والتجسسي .. مع الكيان الاسرائيلي، بل ذهبت أبعد من ذلك عندما دفعت مواطنا فيها للتبرع بكليته لصهيوني يحتل أرضا عربية ويسكن بيتا سُرِق من فلسطيني ..#الامارات انتقلت من التطبيع إلى شراكة الدم والتبرع بالأعضاء .. pic.twitter.com/CGeE50Os60 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 30, 2021

"إسرائيل" والإمارات بدأوا تبادل الكلى تحت شعار "إنقاذ الأرواح". طبعاً هذا الشعار المبتذل لن ينسينا أن في سجون الاحتلال أسرى مرضى تركوا للموت من دون أي ذنب. لن ينسينا أطفالاً قُتلوا عمداً. لن ينسينا إياد الحلاق واللحظات الأخيرة التي عاشها قبل استشهاده.. لن ننسى❤️#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/kvp4OIpnaN — Fatima Ftouni (@ftounifatima) July 31, 2021

من حقهم يتأمرو علي الربيع و يحولوا بكل الطرق اسقط حق الشعوب العربية في الكرامة وفي موجهة الكيان الصهيوني انتم العدو

ومن يؤيدكم أيضا عدو لنا نحن الشعوب الحرة https://t.co/SNybUi9OdV — صعيدي الحويطي (@Love4E75) July 30, 2021

صفقة غريبه من نوعها

بين اليهود وابناء عمومتهم

تبادل كلى بشرية

بين إسرائيل والإمارات

وستتبرع مواطنة إسرائيلية

تدعى شاني ماركوفيتش بكليتها

لأحد سكان الإمارات

بينما سيتلقى إسرائيلي

آخر كلية من مواطن إماراتي.#الامارات_اليهوديه_المتحده — Sagedh (@Sagedh5) July 28, 2021

يشار إلى أنه تم إجراء أول عملية تبادل زرع كُلى بشرية بين إسرائيليين وإماراتيين بتاريخ 28 يوليو/تموز الجاري، تلقت خلالها شابة إسرائيلية كُلْية من متبرع إماراتي، في حين حصل مواطن إماراتي على كُلْية من متبرعة إسرائيلية، ونفذت العملية بتعاون 3 مستشفيات إسرائيلية.