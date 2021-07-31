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يبث غدا.. برنامج "ما خفي أعظم" يكشف خبايا فيلم "غريبو الأطوار"

التحقيق يعرض غدا على شاشة الجزيرة ومنصاتها المختلفة الساعة العاشرة وخمس دقائق مساء بتوقيت مكة المكرمة

تحقيق "ما خفي أعظم" تمكّن من إجراء لقاءات حصرية مع مشاركين في الفيلم (مواقع التواصل الاجتماعي)
تحقيق "ما خفي أعظم" تمكّن من إجراء لقاءات حصرية مع مشاركين في الفيلم (مواقع التواصل الاجتماعي)
31/7/2021

حصل برنامج "ما خفي أعظم" على تسريبات حصرية، تكشف كواليس إنتاج أبو ظبي لفيلم "the misfits" السينمائي من إنتاج هوليود الذي أثار -منذ بداية عرضه- جدلا بشأن مضمونه ورسالته والهدف منه.

ويعرض تحقيق "ما خفي أعظم" الجديد الذي يحمل عنوان "غريبو الأطوار" وثائق وتسجيلات حصرية، تكشف كيفية سيطرة أبو ظبي على الفيلم السينمائي العالمي الذي يعرض حاليا في دور السينما، وتحويله إلى فيلم سياسي موجه يخدم أجندتها.

وتمكن تحقيق "ما خفي أعظم" الذي يقدمه الزميل تامر المسحال من إجراء لقاءات حصرية مع مشاركين في الفيلم، بينهم أحد منتجيه الرئيسيين، كما تتبع جميع مراحل إنتاج الفيلم في الإمارات وخارجها، والأشخاص والمسؤولين المرتبطين به.

وسيُعرض تحقيق "غريبو الأطوار" غدا الأحد على شاشة الجزيرة ومنصاتها المختلفة الساعة العاشرة وخمس دقائق مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المصدر : الجزيرة

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