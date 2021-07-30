رئيس البلاد اتهم حركة الشباب.. مقتل 5 بانفجار في حافلة لفريق كرة قدم صومالي

قال ضابط شرطة اليوم الجمعة إن انفجار عبوة ناسفة وضعت على متن حافلة تقل لاعبي كرة قدم في مدينة كيسمايو الساحلية بولاية جوبالاند (جنوبي الصومال) أسفر عن مقتل 5 لاعبين على الأقل.

وقال مصدر في الشرطة إن عبوة ناسفة يعتقد أنها كانت مخبأة داخل الحافلة -التي تقل لاعبين من نادي "جيه سي سي آي" (JCCI)- انفجرت بعد لحظات من انطلاق الحافلة نحو الملعب الرياضي، حيث كانت تجري فيه مراسم افتتاح بطولة الدوري المحلي لفرق كرة القدم في إقليم جوبا.

من جهته، قال النقيب أحمد فرح -من كيسمايو- "تأكدنا من مقتل 5 وإصابة أكثر من 12، وما زال بعض اللاعبين في عداد المفقودين"، ولم يتضح على الفور من الذي نفذ الهجوم.

وقدم مكتب الرئيس محمد عبد الله محمد التعازي عبر حسابه على تويتر، واتهم حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الانفجار.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة الشباب التي تأسست مطلع 2004 وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.