البث الحي
سياسة

لبنان.. الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات تستهدف أفرادا وكيانات مسؤولة عن تقويض الديمقراطية

تشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الشخصيات والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات

الاتحاد الأوروبي -بقيادة فرنسا- يسعى إلى تكثيف الضغط على السياسيين اللبنانيين المتناحرين (رويترز)
الاتحاد الأوروبي -بقيادة فرنسا- يسعى إلى تكثيف الضغط على السياسيين اللبنانيين المتناحرين (رويترز)
30/7/2021

قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات وكيانات مسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان بعد أزمة مستمرة منذ عام جعلت لبنان يئن تحت وطأة انهيار مالي وتضخم هائل ونقص في الطعام والوقود.

وذكر بيان للاتحاد أن الإجراءات التقييدية التي تم إقرارها، تهدف لمعالجة الوضع في لبنان وتنص على فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون.

وتشمل هذه العقوبات كل من يعمل على عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير.

كما تشمل العقوبات كل من يعمل على عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي- لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك القطاعان المصرفي والمالي.

كما تشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الشخصيات والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.

ويسعى الاتحاد الأوروبي -بقيادة فرنسا- إلى تكثيف الضغط على السياسيين اللبنانيين المتناحرين، في إطار جهود دولية أشمل لإجبارهم على تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات ضرورية للخروج من حالة الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي بعد انفجار مرفأ بيروت.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أشعلتها شرارة "واتساب".. أزمات لبنان منذ 2019

الاثنين الماضي، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد اعتذار سعد الحريري الذي حاول طيلة 9 أشهر إنجاز المهمة، لكن جهوده لم تكلل بالنجاح.

28/7/2021
المزيد من سياسة

الدفاع الأفغانية تعلن مقتل العشرات من طالبان والحركة تسيطر على عاصمة إقليم هلمند وتقتل قادة عسكريين

جنود من الجيش الأفغاني خلال تدريبات لهم بمركز للتدريب في العاصمة كابل (رويترز)

الغنوشي: بلدي كان دكتاتورية من قبل ولا يمكننا العودة

الغنوشي: قيس سعيد يسعى إلى قلب نتائج عقد كامل من العمل الشاق الذي قام به التونسيون الذين ناضلوا من أجل الإصلاحات الديمقراطية (الجزيرة)

فورين بوليسي: الولايات المتحدة قد تعين مبعوثها لمكافحة الإرهاب سفيرا في السودان

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (يسار) ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان يحضران مؤتمرا اقتصاديا في الخرطوم (غيتي)

ترحيب أميركي بالعقوبات الأوروبية لـ"معالجة الوضع" في لبنان

لبنان يعيش أزمة مستمرة منذ عام جعلته يئنّ تحت وطأة انهيار مالي وتضخم هائل ونقص في الطعام والوقود (الأوروبية-أرشيف)
الأكثر قراءة

تونس.. الرئيس سعيد ينتقد دعوة الغنوشي للنزول إلى الشارع والأمن يعتقل نائبين برلمانيين

الرئيس التونسي: أعلم جيدا النصوص الدستورية ولن أتحول إلى دكتاتور كما قال البعض (الأناضول)

ظهور جديد.. سيف الإسلام القذافي يفتح الباب أمام عودته للسياسة

سيف الإسلام القذافي في الزنتان في مايو/أيار الماضي (تصوير جهاد نجا لصحيفة نيويورك تايمز)

نزال بين كندي من أصل مصري وإماراتي مجنس بأولمبياد طوكيو يثير السخرية على منصات التواصل

النحاس (يسار) خلال نزاله مع ريمارينكو (رويترز)

مع ارتفاع قياسي للوفيات.. منظمة الصحة العالمية تحذر من سلالات "أكثر فتكا" والصين ترصد بؤرا جديدة لفيروس كورونا

السطات في نيويورك تحفز المواطنين على تلقي التطعيم بمنحهم 100 دولار (الفرنسية)