البث الحي
سياسة

إثيوبيا: مصر والسودان لا يريدان الاعتراف بأن الملء الثاني لسد النهضة لم يضرهما

صورة تعود إلى عام 2019 أثناء أعمال الإنشاءات في سد النهضة (رويترز)
صورة تعود إلى عام 2019 أثناء أعمال الإنشاءات في سد النهضة (رويترز)
30/7/2021-|آخر تحديث: 30/7/202105:14 AM (مكة المكرمة)

اتهمت إثيوبيا مصر والسودان بعدم الاعتراف بأن ملء سد النهضة لم يضرهما، في حين حذر السودان من فيضان وشيك للنيل الأزرق، كما أكدت مصر أن منسوب بحيرة السد العالي سيرتفع قريبا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن مصر والسودان لا يريدان الاعتراف بأن الملء الثاني لسد النهضة لم يضرهما.

وجاء هذا في معرض رده على سؤال مراسلة الجزيرة بخصوص التصريحات المتعلقة بكمية المياه المحتجزة في السد خلال الملء الثاني، حيث أكد مفتي أن التعبئة تمت بالكمية المطلوبة بأكثر من 13 مليار متر مكعب.

واعتبر المتحدث أن قول مصر والسودان إن التعبئة اقتصرت على أربعة مليارات متر مكعب هي محاولة لعدم الاعتراف بنجاح إثيوبيا في التعبئة الثانية.

في المقابل، حذرت وزارة الري والموارد المائية السودانية من فيضان النيل الأزرق في السودان بعد ارتفاع منسوب المياه الواردة إليه.

وكشف البيان اليومي للجنة الفيضان عن أن النيل الأزرق اقترب من مرحلة الفيضان، حيث بلغ وارد المياه عند محطة الديم عند الحدود السودانية الإثيوبية نحو 550 مليون متر مكعب، وهو أقل بـ60 مليون متر مكعب فقط من مرحلة الفيضان.

وتوقعت اللجنة أن يشهد قطاع النيل الأزرق خلال الأيام الثلاثة القادمة ارتفاعا بمتوسط 40 سنتيمترا، وأن يشهد قطاع شمال الخرطوم ارتفاعا بنحو 30 سنتيمترا.

من جهته، كشف وزير الري المصري محمد عبد العاطي عن أن منسوب بحيرة السد العالي سيرتفع مطلع أغسطس/آب المقبل بسبب زيادة معدلات سقوط الأمطار في منابع النيل.

وأكد الوزير المصري مواصلة رفع حالة الاستنفار ودرجة الاستعداد لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات.

في الأثناء، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان عددا من الموضوعات، ومنها قضية سد النهضة، إذ أكد شكري ثوابت الموقف المصري، وعلى رأسها ضرورة التوصل لحل عادل للقضية يحقق الأمن المائي لمصر من خلال اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، وفقا لبيان الوزارة المصرية.

وأضاف البيان أن شكري يتطلع لاستمرار التشاور والتنسيق مع فرنسا في هذا الشأن؛ باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المياه تتدفق نحو السودان بشكل طبيعي.. تحسب لفيضانات بإثيوبيا وتحذير روسي من تسييس ملف سد النهضة

قالت السلطات الإثيوبية الأربعاء إنها تتوقع فيضانات قوية تجتاح مناطق واسعة من البلاد. وفي حين أكد السودان أن تدفق المياه من النيل الأزرق عاد لطبيعته، حذرت روسيا مجددا من تسييس أزمة سد النهضة.

28/7/2021

سد النهضة.. السودان يرفض قيام إثيوبيا بخطوات أحادية غير مدروسة ويحذر من آثار كارثية لأي تعبئة جديدة

أكدت الحكومة السودانية أنها لا تعارض إقامة سد النهضة، لكنها ترفض قيام إثيوبيا بخطوات أحادية غير مدروسة، كما حذرت من آثار كارثية إذا أقدمت أديس أبابا على خطوة جديدة لتعبئة السد.

29/7/2021
المزيد من سياسة

غارديان: الدكتاتورية "الطيبة" ليست حلا للمشاكل الحقيقية في العالم العربي

اعتصام أمام البرلمان التونسي (الجزيرة)

حركة حماس تستنكر منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي

هنية اعتبر أن منح الاتحاد الأفريقي إسرائيل صفة مراقب يتناقض مع القيم والمبادئ التي قام عليها (الجزيرة)

أذربيجان تتهم أرمينيا بخرق اتفاق وقف إطلاق النار على الحدود وإيران تعرض التوسط لتسوية الخلاف

عنصران من القوات الأذربيجانية يحرسان الحدود (رويترز)

الشركة الإسرائيلية مصممة برنامج التجسس "بيغاسوس" تمنع الحكومات مؤقتا من استخدامه

مقر شركة &#34;إن إس أو&#34; قرب تل أبيب (الفرنسية)
الأكثر قراءة

كلّف رضا غرسلاوي بتسيير الداخلية.. قيس سعيد: لدى توكيل شعبي ولا خوف على الحريات

الرئيس التونسي شدد على الاحتكام للقانون في حين تتهمه الكتل البرلمانية بالانقلاب على الشرعية وحرق الدستور (الجزيرة)

نزال بين كندي من أصل مصري وإماراتي مجنس بأولمبياد طوكيو يثير السخرية على منصات التواصل

النحاس (يسار) خلال نزاله مع ريمارينكو (رويترز)

ماكغريغور يسخر من وفاة والد نور محمدوف

ماكغريغور: كوفيد خير والأب شر؟ (الأناضول)

تونس.. سعيّد يؤكد تمسكه بالدستور ويرفع الحصانة عن النواب والغنوشي يلوح بدعوة الشارع للدفاع عن الديمقراطية

رضا غرسلاوي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد ليصبح وزيرا للداخلية (الأناضول)