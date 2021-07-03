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سياسة|مصر

لقحت 4 ملايين في شهور.. هل تستطيع مصر تلقيح 40 مليونا قبل نهاية العام؟‎‎

مصر من الدول التي لم تحقق أرقاما كبيرة في تقديم اللقاح لمواطنيها (الفرنسية)
مصر من الدول التي لم تحقق أرقاما كبيرة في تقديم اللقاح لمواطنيها (الفرنسية)
حسن المصري
3/7/2021-|آخر تحديث: 3/7/202107:39 PM (مكة المكرمة)

القاهرة- لفتت تصريحات وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد بأن الوزارة تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا قبل نهاية العام الجاري الأنظار، وأثارت المقارنات مع ما أظهره واقع الحال بشأن عمليات اللقاح خلال الأشهر الأخيرة.

التصريحات التي جاءت خلال تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المعدات المشاركة في مشروع تطوير قرى الريف المصري قبل أيام قليلة أثارت علامات استفهام حول إمكانية تحقيقها على أرض الواقع، في ضوء المعطيات الحالية لتعامل الوزارة مع الفيروس، سواء من ناحية القدرة على التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة، أو تباين رغبة المواطنين في الحصول على اللقاح، ناهيك عن قدرة الحكومة على توفير 80 مليون جرعة لقاح.

صعوبات في الحصول على اللقاح

ورغم ما تظهره البيانات المعلنة مؤخرا من جانب وزارة الصحة بشأن زيادة عدد الراغبين في الحصول على اللقاحات خلال الفترة الماضية، مقارنة بفترة بدء التسجيل للحصول على اللقاحات نهاية فبراير/شباط الماضي، فإن هناك صعوبات ما زالت تواجه المواطنين -بمن فيهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة- في الحصول على موعد تلقي اللقاح.

ورصدت الجزيرة نت بعض هذه الحالات، ومنها إيهاب عبد العظيم، الذي يعمل موظفا حكوميا، ويقول إنه لم يجد مفرا من التسجيل بموقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح، مع كبر عمره، واتساع دائرة المصابين والمتوفين بالفيروس حوله، وتخوفه من انتقال الفيروس إليه وإلى أسرته.

إيهاب قال للجزيرة نت "انتظرت كثيرا قبل أن أتمكن من الحصول على لقاح كورونا، حيث تطلب الأمر 3 شهور كاملة، قبل أن أستطيع تلقي اللقاح لأحصل عليه بمركز التطعيمات بأرض المعارض في مدينة نصر".

ولفت إيهاب إلى أنه قد تكون هناك أزمة في الحصول على موعد اللقاح وفق تجربته، ولكن حسب تجارب العديد من دائرة معارفه هناك من حصل على اللقاح سريعًا عكس ما تعرض له هو.

الصعوبات التي واجهها إيهاب في الحصول على اللقاح واجهها أيضا محمد عبد الرحمن (68 عاما)، الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وهو الحافز الذي جعله يحاول الحصول على اللقاح، خوفا من المضاعفات التي يتعرض لها أصحاب الأمراض المزمنة، رغم ما يقرأه على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن خطورة هذه اللقاحات.

وأوضح عبد الرحمن للجزيرة نت أنه تقدم للحصول على اللقاح منذ أكثر من 3 شهور عبر الموقع الإلكتروني المخصص للقاح، لكن لم تصله رسالة تحديد موعد تطعيمه بعد، في حين وصلت لأبنائه وتم تطعيمهم، مما جعله يرجح وجود مشكلة في النظام الخاص بحجز المواعيد.

أرقام رسمية

أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات قال -في تصريحات إعلامية قبل أيام- إن عدد من سجلوا للحصول على اللقاح 5 ملايين و250 ألف مواطن، مشيرا إلى ارتفاع العدد بنحو 300 ألف مواطن خلال 48 ساعة فقط، بعد أن كان 70 ألفا قبل أسبوعين.

وفي اليوم ذاته، قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية إن أعداد المواطنين الحاصلين على اللقاحات تقترب من 5 ملايين مواطن.

وتقدم مصر -حسب هيئة الدواء المصرية- نوعين من اللقاحات: أسترازينيكا AstraZeneca (البريطاني) وسينوفارم SINOPHARM (الصيني)، وسط تصريحات حكومية بتوفير لقاح سينوفاك، الذي سينتج محليا بداية من أغسطس/آب المقبل بنحو 10 إلى 12 مليون جرعة، بجانب الإعلان عن دخول لقاح جونسون آند جونسون Johnson & Johnson خلال أيام بمعدل 26.5 مليون جرعة، حسب إعلان تاج الدين.

 

 

هل تستطيع الوزيرة الوفاء بوعدها؟

"أمر مأمول لكنه يحتاج إلى مجهود لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاح عبر التوعية وزيادة عدد مراكز التطعيم في المحافظات المختلفة، عوضًا عن السرعة في إعطاء التطعيمات"، هكذا علق الدكتور محمد علي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد ومستشار أحد المنظمات الدوائية بمصر، على تصريحات وزيرة الصحة المصرية.

وأشار محمد علي -في تصريحاته للجزيرة نت إلى أن "التخوف من اللقاحات وتأثيراتها المحتملة" يعد من أكبر التحديات التي تواجه عملية التطعيم، مشددا على ضرورة تعديل الموافقة المستنيرة وبند إلغاء المسؤولية في استمارة التطعيم، الذي تسبب في عزوف كثير من المواطنين عنه.

وأكد استشاري الجهاز الهضمي أن الشق الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق وزارة الصحة في التوعية والشفافية بخصوص اللقاحات؛ فالخوف من اللقاحات أمر طبيعي، ويمكن التغلب عليه عبر حملات التوعية بأخطار الفيروس وفوائد اللقاحات، خاصة بالمحافظات الريفية، والمناطق التي توجد فيها رعاية طبية محدودة، وتتميز بارتفاع نسبة الأمية وضعف الرعاية الطبية.

وتوقع وكيل نقابة الصيادلة مصطفى الوكيل -في منشور له عبر فيسبوك- أن تستمر أزمة كورونا سنوات في حال استمر الخوف من اللقاح المنتشر بالشارع، وعدم وجود آلية لزيادة ورفع نسبة التطعيم من قبل وزارة الصحة.

وأوضح الوكيل أن الأمر يتطلب توفير كميات كبيرة من اللقاحات، وتسيير عملية التطعيم بشكل أسرع، مشيرا إلى تجارب العديد من الدول التي انتهت تماما من إجراءات الإغلاق بعد تلقي معظم مواطنيها اللقاحات مثل إنجلترا.

المصدر : الجزيرة

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