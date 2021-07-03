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كورونا.. السعودية تمنع السفر إلى دول عدة وإيران تخشى موجة خامسة وعدد قياسي للإصابات بجنوب أفريقيا

مخاوف في أنحاء العالم من تداعيات الانتشار السريع لمتحور دلتا (الجزيرة)
مخاوف في أنحاء العالم من تداعيات الانتشار السريع لمتحور دلتا (الجزيرة)
3/7/2021

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السلطات في المملكة ستمنع السفر من وإلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام وأفغانستان بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة أن الحظر سيسري اعتبارا من الرابع من يوليو/تموز، وسيُطبَّق على أي فرد كان بهذه الدول الأربع خلال 14 يوما قبل سفره.

وأضافت الوكالة أن السلطات ستعفي المواطنين السعوديين الذين سيعودون إلى البلاد قبل غد الأحد من الإجراءات الجديدة.

رقم قياسي جديد بجنوب أفريقيا

وأعلنت جنوب أفريقيا أمس الجمعة تسجيل أكثر من 24 ألف حالة إصابة بـ"كوفيد-19″ في أعلى عدد للإصابات الجديدة في يوم واحد هناك منذ بدء الجائحة، مع تفشي موجة ثالثة من الوباء في البلاد التي لم يحصل على اللقاح فيها سوى 5% من السكان.

وتسببت الزيادة الحادّة في عدد حالات الإصابة بالمرض في زيادة الضغط على المستشفيات بما يفوق طاقتها، بخاصة في مدينة جوهانسبرج الرئيسية، في حين يكافح العاملون في المجال الطبي الذين أرهقهم العمل لإيجاد أسرّة كافية للمرضى ذوي الحالات الحرجة.

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الأحد الماضي فرض قيود جديدة في البلاد، لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الناتج من المتحوّرة "دلتا" شديدة العدوى.

وقال رامافوزا في كلمة متلفزة إنّ البلاد التي تجتاحها حاليا موجة ثالثة "تُواجه ارتفاعًا هائلًا في عدد الإصابات".

وأشار إلى "حظر كلّ التجمّعات، سواء في الداخل أو الخارج، باستثناء الجنازات التي يُسمح لـ50 شخصا، بحد أقصى، بالمشاركة فيها"، موضحًا أنّ بيع الخمور محظور أيضًا.

وأكّد الرئيس أن البلاد تواجه "موجة مدمّرة، يدلّ كلّ شيء على أنّها ستكون أسوأ من سابقاتها".

وكان علماء أعلنوا السبت الماضي أن المتحوّرة دلتا هي سبب الارتفاع الملحوظ في عدد إصابات كورونا في جنوب أفريقيا.

وسجلت جنوب أفريقيا حتى الآن في الإجمال ما يزيد قليلا على مليوني إصابة وأكثر من 60 ألف وفاة وفقا للبيانات الحكومية، وتلقى اللقاح فيها 3.3 ملايين شخص من بين سكان البلاد البالغ عددهم 60 مليونا.

خشية في إيران من موجة خامسة

وفي إيران أبدى الرئيس حسن روحاني اليوم السبت خشيته من دخول البلاد في موجة وبائية خامسة لفيروس كورونا، مرتبطة خصوصا بمتحور دلتا.

وقال روحاني، خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة "كوفيد-19″، "أخشى أن نكون على مسار الموجة الخامسة في كامل البلاد".

وأضاف "في الأسابيع الماضية، أعلِن أن متحور دلتا دخل عبر (مناطق) الجنوب والجنوب الشرقي، ويجب أن نحرص على ألا ينتشر في البلاد".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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