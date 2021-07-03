البث الحي
سياسة|يمن

اليمن.. التحالف السعودي الإماراتي يعلن إحباط هجوم حوثي بزورقين مفخخين بالحديدة

التحالف اتهم الحوثيين بتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية جنوبي البحر الأحمر (الجزيرة)
التحالف اتهم الحوثيين بتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية جنوبي البحر الأحمر (الجزيرة)
3/7/2021

أعلنت قوات التحالف السعودي الإماراتي إحباط ما وصفته بهجوم عدائي وشيك لقوات الحوثيين باستخدام زورقين مفخخين في الصليف، بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال التحالف إنه دمر الزورقين أثناء التجهيز للهجوم، في حين أعلنت وسائل إعلام حوثية أن قوات التحالف شنت غارتين على مديرية الصليف.

واستنكر التحالف استمرار انتهاك الحوثيين لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة، وتهديدهم لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية جنوبي البحر الأحمر، على حد وصفهم.

وكان ‏‎التحالف أعلن -أمس الجمعة- اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي تجاه السعودية، وهو ثالث هجوم خلال يومين.

ووفق بيان للتحالف، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

وقبل يومين، ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن 20 قتيلا وجريحا سقطوا جراء قصف سعودي استهدف مناطق بمحافظة صعدة اليمنية، في حين قال التحالف إنه اعترض ودمر في الأجواء اليمنية طائرة مسيرة مفخخة، تابعة للحوثيين، أطلقت باتجاه المملكة.

وأضاف التحالف أنه يتخذ كل الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والتعامل مع أي تهديد وشيك.

ومنذ 19 يونيو/حزيران الماضي، شهدت المملكة إعلانات شبه متتالية عن إحباط مسيرات حوثية مفخخة، لا سيما تجاه المنطقة الجنوبية المتاخمة للحدود مع اليمن، وتجاوز مجموعها 42 مسيرة مفخخة حتى أمس الجمعة، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات التحالف.

وفي 18 من الشهر ذاته، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسل، في بيان، إن جماعة الحوثي شنت 128 ضربة بطائرات مسيرة، وأطلقت 31 صاروخا باليستيا على السعودية، منذ بداية العام الجاري.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف السعودي الإماراتي من جانب، والحوثيين المدعومين إيرانيا من جانب آخر، ويسيطر الحوثيون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وفي سياق آخر، طالب عدد من نشطاء محافظة تعز التحالف السعودي الإماراتي بدعم العُملة اليمنية، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وصرف رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين، باعتبار دول التحالف مسؤولة عن الأوضاع في اليمن.

وفي وقفة احتجاجية نظمها التكتل المدني ضد الفساد في تعز، دعا المشاركون إلى محاكمة المتورطين في الفساد من قيادات السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية الإغاثية الدولية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

اليمن.. التحالف يعلن تدمير 4 مسيّرات حوثية استهدفت السعودية والجماعة تتهمه بشن 15 غارة

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اليوم الأربعاء تدمير 4 طائرات مُسيّرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية، في ثالث هجوم خلال 24 ساعة، في حين اتهم الحوثيون التحالف بشنّ 15 غارة على مواقعهم في اليمن.

23/6/2021

اليمن.. واشنطن تدعو الحوثيين إلى وقف عاجل لإطلاق النار والجماعة تقلل من اعتراف الحكومة بها طرفا رئيسيا

حثت واشنطن الحوثيين على قبول وقف عاجل لإطلاق النار في اليمن، في حين قللت الجماعة من إعلان الحكومة اليمنية اعترافها بالجماعة طرفا رئيسيا، وتحدثت عن سقوط قتلى في قصف سعودي بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

1/7/2021

اليمن.. قتلى وجرحى بقصف للتحالف على صعدة والصليب الأحمر يعلن مبادرة لتبادل الأسرى

ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن 20 قتيلا وجريحا سقطوا في قصف سعودي على محافظة صعدة اليمنية، في وقت أعلن التحالف السعودي الإماراتي تدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقها مقاتلو الجماعة باتجاه المملكة.

1/7/2021
المزيد من سياسة

لقحت 4 ملايين في شهور.. هل تستطيع مصر تلقيح 40 مليونا قبل نهاية العام؟‎‎

مصر من الدول التي لم تحقق أرقاما كبيرة في تقديم اللقاح لمواطنيها (الفرنسية)

باحث بمؤسسة كارنيغي للسلام يتحدث عن السبب الحقيقي لزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للإمارات

آرون ميلر: زيارة لبيد للإمارات تكشف عن الحرص على العلاقات مع الدول العربية وتجاهل القضية الفلسطينية (رويترز)

إيران تعلن استئناف العمل في محطة بوشهر النووية لإنتاج الكهرباء

صورة أرشيفية لمفاعل بوشهر النووي (غيتي)

بعد فشل التوصل لقاعدة دستورية للانتخابات الليبية.. المشري يتحدث عن تعنت والدبيبة يشير إلى أطراف تريد الحكم بالقوة

لجنة التوافق الليبية بجنيف قدمت 3 مقترحات للتصويت لكنها لم تحصل على النسبة المطلوبة للتمرير (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة
logo

مايكل فاراداي.. الرجل الذي عَرِف العلم بالله!

بحضور المنفي.. السيسي يفتتح قاعدة عسكرية بحرية متاخمة لليبيا

السيسي يتوسط رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (يسار) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد خلال افتتاح القاعدة البحرية (مواقع التواصل)

كيف يمكن للجمال العربية العيش دون ماء في الصحراء لأسابيع طويلة؟

عدة عوامل تساهم في قدرة الجمال العربية على تحمل العيش دون ماء لأسابيع (غيتي)

الكولاجين يعيد الشباب للبشرة.. كيف تحصلين عليه ببدائل طبيعية؟

انخفاض جودة النوم من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى شيخوخة الجلد المبكرة (غيتي)