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سياسة|إيران

إيران تنفي صلتها بهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا

طهران قالت إن الهجمات التي تشنها واشنطن ضد جماعات في سوريا والعراق "انتهاك صارخ للقانون الدولي"

مناورات عسكرية إيرانية تزامنا مع تصعيد عسكري بين طهران وواشنطن (رويترز)
مناورات عسكرية إيرانية تزامنا مع تصعيد عسكري بين طهران وواشنطن (رويترز)
3/7/2021

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران نفت -اليوم السبت- اتهامات واشنطن بأنها قدمت الدعم لهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا، ونددت طهران بالضربات الجوية الأميركية على مسلحين تدعمهم هناك.

وأبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي -يوم الثلاثاء الماضي- أنها شنت ضربات جوية على فصائل مسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق لمنع المسلحين وطهران من تنفيذ أو دعم المزيد من الهجمات على القوات أو المنشآت الأميركية.

لكن وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء نقلت عن مجيد تخت روانجي، مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، قوله إن "أي ادعاء ينسب إلى إيران… وأي هجوم يُنفذ ضد أفراد أو منشآت أميركية في العراق خطأ في الحقيقة، ويفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الصحة والدقة".

وتنص المادة الـ51 في ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة إخطار مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على الفور بأي تحرك يتخذه أي بلد دفاعا عن النفس في وجه أي هجوم مسلح.

وقالت واشنطن للأمم المتحدة إن الضربات الجوية أصابت منشآت تستخدمها فصائل مسلحة مسؤولة عن سلسلة متصاعدة من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على قوات ومنشآت أميركية في العراق.

لكن تخت روانجي قال إن "الذريعة الأميركية بأن مثل هذه الهجمات قد نُفذت لردع إيران، وما يسمى بالجماعات المسلحة المدعومة من إيران، عن شن أو دعم المزيد من الهجمات، ليس لها أساس واقعي أو قانوني، لأنها تقوم على مجرد التلفيق وكذلك التفسير العشوائي للمادة 51".

وقال تخت روانجي -في رسالة نقلتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء- إن "الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة انتهاك صارخ للقانون الدولي".

المصدر : رويترز

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