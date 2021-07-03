إيران تعلن استئناف العمل في محطة بوشهر النووية لإنتاج الكهرباء

أعلنت إدارة الصناعة الكهربائية في إيران أن مفاعل بوشهر النووي سيتم ربطه بمحطات إنتاج الكهرباء اليوم السبت، في أعقاب إغلاقه قبل أسبوعين من أجل إجراء إصلاحات.

وقال المتحدث باسم إدارة الصناعة الكهربائية مصطفى رجبي مشهدي إن المفاعل تعرض لخلل فني وتم إصلاحه، وأكد أن ربط المفاعل بمحطات الكهرباء سيزيد من قدرة إنتاج إيران للطاقة الكهربائية بألف ميغاوات.

وتعاني إيران من انقطاع الكهرباء، ويرجع المسؤولون ذلك إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء بسبب الأجواء الحارة الجافة خلال فصل الصيف.

ويأتي ذلك في وقت تمر فيه مفاوضات فيينا -بشأن محاولة إنقاذ الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015- بمسار حرج، مع ظهور تصريحات متضاربة من قبل الأطراف المشاركة، إذ بعضها متفائل بقرب التوصل إلى اتفاق وأخرى تستبعد ذلك لاستمرار النقاط الخلافية.

وأكدت إيران والأطراف الأخرى المشاركة في مفاوضات فيينا -التي انطلقت في أبريل/نيسان الماضي واختتمت قبل أيام الجولة السادسة منها- تحقيق تقدم، لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد مؤخرا وجود خلافات جوهرية.