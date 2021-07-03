البث الحي
سياسة|إيران

إيران تعلن استئناف العمل في محطة بوشهر النووية لإنتاج الكهرباء

صورة أرشيفية لمفاعل بوشهر النووي (غيتي)
صورة أرشيفية لمفاعل بوشهر النووي (غيتي)
3/7/2021

أعلنت إدارة الصناعة الكهربائية في إيران أن مفاعل بوشهر النووي سيتم ربطه بمحطات إنتاج الكهرباء اليوم السبت، في أعقاب إغلاقه قبل أسبوعين من أجل إجراء إصلاحات.

وقال المتحدث باسم إدارة الصناعة الكهربائية مصطفى رجبي مشهدي إن المفاعل تعرض لخلل فني وتم إصلاحه، وأكد أن ربط المفاعل بمحطات الكهرباء سيزيد من قدرة إنتاج إيران للطاقة الكهربائية بألف ميغاوات.

وتعاني إيران من انقطاع الكهرباء، ويرجع المسؤولون ذلك إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء بسبب الأجواء الحارة الجافة خلال فصل الصيف.

ويأتي ذلك في وقت تمر فيه مفاوضات فيينا -بشأن محاولة إنقاذ الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015- بمسار حرج، مع ظهور تصريحات متضاربة من قبل الأطراف المشاركة، إذ بعضها متفائل بقرب التوصل إلى اتفاق وأخرى تستبعد ذلك لاستمرار النقاط الخلافية.

وأكدت إيران والأطراف الأخرى المشاركة في مفاوضات فيينا -التي انطلقت في أبريل/نيسان الماضي واختتمت قبل أيام الجولة السادسة منها- تحقيق تقدم، لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد مؤخرا وجود خلافات جوهرية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

واشنطن تزيل 3 إيرانيين من قائمة العقوبات وتتحدث عن تحديات تسبق التوصل لاتفاق في فيينا

أزالت الولايات المتحدة 3 إيرانيين من قائمة العقوبات التي تفرضها على طهران، إلا أنها أكدت أنه لا علاقة لإجرائها بمفاوضات فيينا، فيما اتهمت روسيا شركاء غربيين بالسعي لتغيير بنود الاتفاق النووي.

2/7/2021

النووي الإيراني أمام مجلس الأمن وواشنطن وطهران تؤكدان أولوياتهما في محادثات فيينا

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة نصف سنوية بشأن مدى تنفيذ القرار رقم 2231 الذي أقرّ الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، وسط دعوات أممية لواشنطن لرفع عقوباتها عن طهران مقابل عودتها لالتزاماتها.

30/6/2021

إسرائيل تتعهد بمنع إيران من حيازة سلاح نووي وروسيا تتوقع استئناف مفاوضات فيينا خلال أسبوعين

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، في حين توقعت روسيا استئناف مفاوضات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى منتصف الشهر الجاري.

2/7/2021
المزيد من سياسة

لقحت 4 ملايين في شهور.. هل تستطيع مصر تلقيح 40 مليونا قبل نهاية العام؟‎‎

مصر من الدول التي لم تحقق أرقاما كبيرة في تقديم اللقاح لمواطنيها (الفرنسية)

باحث بمؤسسة كارنيغي للسلام يتحدث عن السبب الحقيقي لزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للإمارات

آرون ميلر: زيارة لبيد للإمارات تكشف عن الحرص على العلاقات مع الدول العربية وتجاهل القضية الفلسطينية (رويترز)

بعد فشل التوصل لقاعدة دستورية للانتخابات الليبية.. المشري يتحدث عن تعنت والدبيبة يشير إلى أطراف تريد الحكم بالقوة

لجنة التوافق الليبية بجنيف قدمت 3 مقترحات للتصويت لكنها لم تحصل على النسبة المطلوبة للتمرير (مواقع التواصل الاجتماعي)

صحفيات فلسطينيات يروين تعرضهن لاعتداءات من قبل أجهزة السلطة

اعتداء عناصر من الشرطة الفلسطينية على متظاهرين في رام الله ضد مقتل الناشط نزار بنات (الأناضول)
الأكثر قراءة
logo

مايكل فاراداي.. الرجل الذي عَرِف العلم بالله!

بحضور المنفي.. السيسي يفتتح قاعدة عسكرية بحرية متاخمة لليبيا

السيسي يتوسط رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (يسار) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد خلال افتتاح القاعدة البحرية (مواقع التواصل)

كيف يمكن للجمال العربية العيش دون ماء في الصحراء لأسابيع طويلة؟

عدة عوامل تساهم في قدرة الجمال العربية على تحمل العيش دون ماء لأسابيع (غيتي)

الكولاجين يعيد الشباب للبشرة.. كيف تحصلين عليه ببدائل طبيعية؟

انخفاض جودة النوم من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى شيخوخة الجلد المبكرة (غيتي)