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يمهد لأول انتخابات تشريعية.. أمير قطر يصدر قانون مجلس الشورى

الشيخ تميم صدّق على قانون انتخابي سينظم أول انتخابات تشريعية في البلاد (الجزيرة)
الشيخ تميم صدّق على قانون انتخابي سينظم أول انتخابات تشريعية في البلاد (الجزيرة)
29/7/2021

صدّق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على قانون انتخابي سينظم أول انتخابات تشريعية في البلاد، ويقضي القانون بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها بحيث يُنتخب عضو واحد عن كل دائرة.

وسيجري التصويت لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى والمؤلف من 45 مقعدا، ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الأولى من نوعها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وذكر الديوان الأميري -في بيان- أن أمير البلاد أصدر القانون رقم 7 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس الشورى، ويقضي بالعمل به من تاريخ صدوره.

ومن بين ما يتضمنه القانون؛ شروط الترشح، وضوابط الدعاية الانتخابية، والإشراف القضائي على الانتخابات، وعقوبات الجرائم الانتخابية.

ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية في قطر؛ البلد الخليجي، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين والسياسة العامة للدولة وموازنة المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها.

ووفقا للقانون السابق، كان أمير البلاد يعين أعضاء مجلس الشورى، وعددهم 45، وفي 2003 صوّت القطريون -عبر استفتاء عام- على أول دستور دائم للبلاد.

سفراء فوق العادة

وفي سياق آخر، قال الديوان الأميري إن الشيخ تميم عيّن اليوم الخميس سفراء في عدد من الدول، وقد اختير سالم بن مبارك آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مصر.

كما تم تعيين خالد محمد زابن آل زابن الدوسري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى ليبيا، فيما عُيّن الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى تركيا.

المصدر : وكالات

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