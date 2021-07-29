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سياسة|كويت

وزير الخارجية الأميركي: الكويت بذلت جهودا لرأب الصدع في العلاقات الخليجية ولإيقاف الحرب في اليمن

29/7/2021-|آخر تحديث: 29/7/202101:59 PM (مكة المكرمة)

وزير الخارجية الأميركي: الكويت بذلت جهودا لرأب الصدع في العلاقات الخليجية ولإيقاف الحرب في اليمن

المصدر : الجزيرة
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