البث الحي
سياسي|سياسة|تونس

كلّف رضا غرسلاوي بتسيير الداخلية.. قيس سعيد: لدى توكيل شعبي ولا خوف على الحريات

الرئيس التونسي شدد على الاحتكام للقانون في حين تتهمه الكتل البرلمانية بالانقلاب على الشرعية وحرق الدستور (الجزيرة)
الرئيس التونسي شدد على الاحتكام للقانون في حين تتهمه الكتل البرلمانية بالانقلاب على الشرعية وحرق الدستور (الجزيرة)
29/7/2021-|آخر تحديث: 30/7/202104:13 AM (مكة المكرمة)

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الخميس أمرا رئاسيا بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، وشدد في الوقت ذاته على أن لديه توكيلا شعبيا يستند إليه في الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها.

ويأتي تكليف غرسلاوي بتسيير الداخلية بعد أيام من إعلان الرئيس سعيّد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة الحكومة المنتخبة.

وأعلنت الرئاسة التونسية أن رضا غرسلاوي أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس طبقا للفصل 89 من الدستور.

وقال الرئيس التونسي اليوم الخميس إنه يستمد الثقة "من التوكيل الشعبي الذي ظهر في أكثر من مناسبة، وكذلك يوم 25 يوليو (تموز)".

وأكد حرصه على تطبيق النص الدستوري، وقال إنه لم يتم اعتقال أحد أو حرمان أحد من حقوقه.

وشدد على أنه لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل. وأضاف أنه اتخذ التدابير الاستثنائية ضمانا للحقوق والحريات واستمرارية الدولة.

وقال إن الدولة "ليست دمية تحركها الخيوط، وهناك لوبيات تحرك الخيوط من خلف الستار".

وطمأن الجميع على الحقوق والحريات"، وأضاف في كلمته "ليطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون".

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

شريط الأحداث في تونس

منذ مساء الأحد الماضي تسارعت وتيرة الأحداث في تونس والتي بدأت بإعلان الرئيس قيس سعيد عن مجموعة من القرارات والتدابير الاستثنائية مستندا -حسب طرحه- إلى المادة 80 من الدستور.

29/7/2021
المزيد من سياسي

الخطورة والدقة.. عقوبات أميركية لشل قدرات إيران في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة

إيران تصر على أن ترسانتها الصاروخية لن تخضع للتفاوض (رويترز)

كابل تطلب من إسلام آباد ضرب طالبان.. عمران خان يكشف التفاصيل

خان اعتبر أن موقف الولايات المتحدة كان ضعيفا حين دخلت في التفاوض مع حركة طالبان (الجزيرة)

اليمن.. قتلى وجرحى في انفجار لغم بحافلة مدنية غربي الحديدة

الألغام أزهقت أرواح العديد من اليمنيين في مختلف مناطق البلاد (الجزيرة)

بلينكن للجزيرة: قلقون من إمكانية انحراف تونس عن مسارها الديمقراطي

بلينكن تحدث للجزيرة حول الملفات الساخنة في المنطقة (رويترز)
الأكثر قراءة

نزال بين كندي من أصل مصري وإماراتي مجنس بأولمبياد طوكيو يثير السخرية على منصات التواصل

النحاس (يسار) خلال نزاله مع ريمارينكو (رويترز)

تونس.. سعيّد يكلف مستشاره بتسيير وزارة الداخلية والغنوشي يلوح بخطوة حاسمة إن لم تشكل حكومة توافقية

ضابط شرطة يقف في حراسة مبنى البرلمان المغلق بقرار من الرئيس قيس سعيد (رويترز)
logo

الباشا والرعية.. كيف استغل محمـد علي ثورات المصريين لصالحه؟

ماكغريغور يسخر من وفاة والد نور محمدوف

ماكغريغور: كوفيد خير والأب شر؟ (الأناضول)