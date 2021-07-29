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اليمن.. قتلى وجرحى في انفجار لغم بحافلة مدنية غربي الحديدة

الألغام أزهقت أرواح العديد من اليمنيين في مختلف مناطق البلاد (الجزيرة)
الألغام أزهقت أرواح العديد من اليمنيين في مختلف مناطق البلاد (الجزيرة)
29/7/2021

قالت مصادر محلية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 11 آخرون بينهم نساء وأطفال عندما انفجر لغم في حافلة ركاب كانت تقلهم بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأضافت المصادر أن الحافلة كانت تقل ركابا مدنيين من سوق المدينة باتجاه منطقة الهدة بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.

وحسب هذه المصادر فإن اللغم زرعه الحوثيون.

وقال المرصد اليمني للألغام في حسابه على "تويتر"، "إن لغما زرعته مليشيا الحوثي في قرية الشجريرة، بمديرية الدريهمي، انفجر أثناء مرور حافلة تقل مدنيين كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف بذات القرية".

وتشهد محافظة الحديدة، معارك متقطعة بين القوات الحكومية اليمنية، ومسلحي الحوثيين الذين يسيطرون على معظم أجزاء المحافظة، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة، فضلا عن تسببها بموجة نزوح واسعة.

وطالبت الأمم المتحدة بشكل متكرر بإزالة الألغام من محافظة الحديدة، على خلفية ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بسبب هذه الألغام.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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