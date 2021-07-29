شهيد برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في الخليل

استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته -اليوم الخميس- برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل الواقعة جنوبي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان لها- إن المواطن شوكت خالد عوض (20 عاما) استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها بعد تعرضه لرصاص الاحتلال بالرأس والبطن، وذلك في بلدة بيت أمر.

وشهدت بلدة بيت أمر اليوم مواجهات عقب تشييع جثمان الطفل الفلسطيني محمد العلامي (12 عاما) الذي قتله الجيش الإسرائيلي، وقد أصيب خلالها 12 فلسطينيا بجراح، أحدهم حالته حرجة، وعشرات بحالات اختناق.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهيد العلامي أصيب برصاص الاحتلال في الصدر؛ حيث وُصفت جراحه بالحرجة، وتمكنت الطواقم الطبية بالمستشفى الأهلي في الخليل من إنعاش قلبه، لكنه لم يصمد كثيرا.

كما أكدت مصادر محلية فلسطينية أن الشهيد العلامي أصيب عندما كان برفقة والده في مركبة مدنية تعرضت لإطلاق نار من جيش الاحتلال قرب المدخل الرئيسي لبلدة بيت أمر شمال الخليل، دون وجود أية مواجهات في المكان.

ومساء أول أمس الثلاثاء، استشهد الفلسطيني شادي سليم (41 عاما) بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه قرب بلدة بيتا في نابلس.

كما استشهد فتى فلسطيني يبلغ (17 عاما) يوم الجمعة الماضي متأثرا بإصابته بجروح حرجة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بقرية النبي صالح في رام الله.