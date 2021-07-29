الخطورة والدقة.. عقوبات أميركية لشل قدرات إيران في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن المفاوضات مع إيران في فيينا لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، في الوقت الذي أكد فيه نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح تطابق الرؤى مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف بلينكن -في مؤتمر صحفي عقده بالكويت- "فاوضنا الإيرانيين في فيينا بشكل غير مباشر، وأظهرنا حسن نية وإرادة للعودة إلى الاتفاق النووي"، مؤكدا أن المفاوضات مع إيران لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية والكرة الآن في ملعب طهران.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) إن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على إيران تستهدف قدراتها في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة.

ويأتي هذا التحرك في ظل مخاوف واشنطن من المخاطر التي تشكلها هذه القدرات على أميركا ومصالح حلفائها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين غربيين قولهم إنهم يرون أن قدرات إيران على توجيه ضربات دقيقة تمثل تهديدا مباشرا أكبر من تخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية.

وأوضحت أن واشنطن فرضت عقوبات على برامج إيران الصاروخية السنة الماضية.

لكن مسؤولين يقولون إن استهداف قدرة إيران على التزود بقطع الغيار التي تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة يمكن أن يكون أكثر فعالية.

ونقلت عن مسؤول أميركي قوله إن طائرات إيران المسيرة أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات استمرار الخلاف بين الجانبين حول سبل آلية العودة للاتفاق النووي.