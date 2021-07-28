روسيا تتدخل لتثبيت وقف إطلاق النار.. مقتل جنود أرمن في معارك مع القوات الأذرية

قتل 3 من أفراد الجيش الأرميني وأصيب اثنان آخران في مواجهات مع القوات الأذربيجانية على الحدود الشمالية الشرقية، فيما تدخلت روسيا لتثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن مجموعة من القوات الأذربيجانية شنت هجوما الليلة الماضية على مواقع أرمينية، مما أدى إلى اندلاع معارك محلية بين قوات البلدين.

وأدانت الخارجية الأرمينية ما وصفتها بالأعمال العسكرية الأذربيجانية، معتبرة أنها تهدد السلم والأمن الإقليميين، مشددة على استخدام جميع الوسائل العسكرية والسياسية لمواجهة ما سمته العدوان الأذربيجاني.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن الجانبين قبلا اقتراحا من موسكو بوقف إطلاق النار في محاولة لتهدئة التوترات.

وهذا هو أسوأ اشتباك بين الجانبين منذ حربهما التي استمرت 6 أسابيع على إقليم ناغورني قره باغ وما حوله العام الماضي.

يشار إلى أن القوات الأذرية طرت قوات موالية لأرمينيا من مناطق كانت تسيطر عليها منذ التسعينيات، وذلك قبل وقف لإطلاق النار توسطت فيه روسيا.