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سياسة

بايدن يستقبل زعيمة المعارضة البيلاروسية في البيت الأبيض

الرئيس بايدن عبر عن سعادته بلقاء زعيمة المعارضة البيلاروسية (مواقع التواصل)
الرئيس بايدن عبر عن سعادته بلقاء زعيمة المعارضة البيلاروسية (مواقع التواصل)
28/7/2021

التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، في البيت الأبيض زعيمة المعارضة البيلاروسية التي تعيش في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا، والتي وصلت إلى واشنطن قبل 10 أيام.

وقال بايدن في تغريدة مرفقة بصورة تظهره وهو يتحادث مع زعيمة المعارضة البيلاروسية "تشرفت بمقابلة تيخانوفسكايا في البيت الأبيض هذا الصباح"، مضيفا "تقف الولايات المتحدة بجانب الشعب البيلاروسي في سعيه من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية".

وشكرت المعارضة -التي تدعي فوزها في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2020 في بيلاروسيا- الرئيس بايدن "على إشارة قوية للتضامن مع ملايين البيلاروسيين الشجعان الذين يقاتلون سلميا من أجل حريتهم"، وأضافت على تويتر "العالم يقف بجانبنا".

كذلك، التقت تيخانوفسكايا التي وصلت إلى العاصمة الأميركية في 18 يوليو/تموز، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي سلّمته قائمة بالشركات البيلاروسية التابعة للدولة والتي يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها أو تعزيز العقوبات القائمة.

وقالت تيخانوفسكايا خلال حوار نظمته جمعية المراسلين في وزارة الخارجية الأميركية "البيلاروسيون وحدهم هم القادرون على قيادة البلاد نحو التغيير الديمقراطي، لكننا نأمل في مشاركة أميركية نشطة وليست رمزية فقط".

ولجأت تيخانوفسكايا -التي دخلت المعترك السياسي بعد سجن زوجها- إلى ليتوانيا بعدما قالت إنها هزمت الرئيس لوكاشنكو في انتخابات 9 أغسطس/آب 2020 التي أعقبتها تظاهرات كبيرة مؤيدة للديمقراطية قمعت بعنف من جانب الحكومة.

المصدر : وكالات

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