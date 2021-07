بايدن يستقبل زعيمة المعارضة البيلاروسية في البيت الأبيض

التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، في البيت الأبيض زعيمة المعارضة البيلاروسية التي تعيش في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا، والتي وصلت إلى واشنطن قبل 10 أيام.

وقال بايدن في تغريدة مرفقة بصورة تظهره وهو يتحادث مع زعيمة المعارضة البيلاروسية "تشرفت بمقابلة تيخانوفسكايا في البيت الأبيض هذا الصباح"، مضيفا "تقف الولايات المتحدة بجانب الشعب البيلاروسي في سعيه من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية".

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ

وشكرت المعارضة -التي تدعي فوزها في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2020 في بيلاروسيا- الرئيس بايدن "على إشارة قوية للتضامن مع ملايين البيلاروسيين الشجعان الذين يقاتلون سلميا من أجل حريتهم"، وأضافت على تويتر "العالم يقف بجانبنا".

Thank you, @POTUS, for a powerful sign of solidarity with millions of fearless Belarusians who are peacefully fighting for their freedom. Today, Belarus is on the frontline of the battle between democracy and autocracy. The world stands with us. Belarus will be a success story. pic.twitter.com/uwmItljDUp

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) July 28, 2021