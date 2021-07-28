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سياسة|يمن

التحالف يعترض صواريخ باليستية حوثية تجاه جازان.. والمبعوث الأميركي لليمن يبحث بالسعودية تداعيات هجوم مأرب وعملية السلام

ليندركينغ وصل السعودية ويلتقي كبار المسؤولين السعوديين واليمنيين لبحث الأزمة في اليمن (رويترز-أرشيف)
ليندركينغ وصل السعودية ويلتقي كبار المسؤولين السعوديين واليمنيين لبحث الأزمة في اليمن (رويترز-أرشيف)
28/7/2021

أعلن التحالف السعودي الإماراتي أن دفاعاته الجوية اعترضت ودمّرت 4 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه جازان (جنوبي السعودية). في غضون ذلك، وصل المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ إلى السعودية للاجتماع مع كبار المسؤولين السعوديين واليمنيين.

وقال بيان للخارجية الأميركية إنه من المرتقب أن يناقش ليندركينغ التداعيات المتزايدة لهجوم الحوثيين على مأرب، الذي يفاقم -حسب البيان- الأزمة الإنسانية، ويؤدي إلى عدم الاستقرار في أماكن أخرى من البلاد.

كما سيركز المبعوث الأميركي الخاص على الحاجة الملحة لبذل جهود لتحقيق استقرار الاقتصاد اليمني، وسيبحث كذلك ضرورة إنهاء الحوثيين ما وصفه البيان بتلاعبهم في واردات الوقود وأسعاره داخل اليمن.

وسيناقش ليندركينغ أهمية عملية السلام الشاملة والتعيين السريع لمبعوث جديد للأمم المتحدة.

ودعا بيان الخارجية الأميركية إلى وقف القتال بشكل فوري، وتمكين اليمنيين من تحقيق مستقبل أكثر سلاما وازدهارا.

المصدر : الجزيرة

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