20 دولارا لكل مصري.. قصة أثارت الجدل في الإعلام ومواقع التواصل

القاهرة- أمسى تكرار ذكر مبلغ 30 مليار جنيه "تعادل أكثر من ملياري دولار"، على ألسنة مسؤولين ومذيعين، مدعاة قلق بالغ لمصريين باتوا يضعون أيديهم على قلوبهم ذعراً من احتمال صدور قرارات قاسية جديدة قد تتخذها الحكومة بحقهم قريبا.

هذه المليارات الـ30 جاء ذكرها قبل يومين على لسان الإعلامي المقرب من السلطة عمرو أديب في برنامجه بقناة أم بي سي مصر المملوكة للسعودية، معرباً عن دهشته من سحب المصريين ما يقرب من 30 مليار جنيه، من آلات الصرافة بالبنوك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وحسب ناشطين على مواقع التواصل، فإن خبرات المصريين مع كل حديث تتداوله "الأذرع الإعلامية" المقربة من السلطة عن نفقات الشعب وممتلكاته، تعني أن قرارات اقتصادية قاسية تلوح في الأفق، باعتبار أن مثل هذه الأحاديث تكون تمهيداً لهذه القرارات المبنية على فكرة أن "الشعب لديه ثروة تظهر في المواسم".

وللمفارقة، فإن الرقم نفسه الذي ذكره المذيع هذه المرة، ذكره أيضاً قبل أكثر من عام -باستنكار بالغ- محافظ البنك المركزي طارق عامر في تصريحات له خلال مارس/آذار من العام الماضي، لافتاً إلى أن حصيلة سحب الأفراد من البنوك خلال آخر 3 أسابيع من الشهر ذاته بلغت 30 مليار جنيه.

وأكد عامر في مداخلة هاتفية لإحدى الفضائيات أن سحب تلك المبالغ كان دون "احتياج حقيقي"، مناشدا المتعاملين مع البنوك "مراعاة احتياجات الآخرين"، على حد قوله.





استنكار محافظ المركزي سابقا وعمرو أديب حديثا لارتفاع منسوب السحب من البنوك في فترة زمنية وجيزة، جاء رغم أنه من المعتاد أن يسحب المصريون مبالغ بهذا الحجم استعداداً لعطلات ومواسم دينية.

وسبقت المليارات الـ30 التي استنكرها محافظ المركزي شهر رمضان قبل الماضي بأسابيع، حيث يحرص المصريون عادة على شراء احتياجاتهم الغذائية الرمضانية دفعة واحدة قبل فترة مناسبة من بداية الشهر.

أما المليارات الـ30 التي أثارت دهشة أديب فقد تزامنت مع دخول عيد الأضحى الماضي وقرب نهاية الشهر الحالي، حيث صرفت المرتبات عبر البطاقات الإلكترونية.

وبحسبة بسيطة، وعبر قسمة الرقم المذكور "30 مليار جنيه" على عدد السكان "أكثر من 100 مليون نسمة"، فإن هذا المبلغ على ضخامته لا ينبغي أن يثير دهشة أديب أو غيره، كما يرى مغردون، إذ يعني أن نصيب كل مصري منها 300 جنيه فقط "نحو 20 دولاراً"، وهو مبلغ يصلح بالكاد لشراء ملابس أو حذاء جديد لقضاء العيد، أو كيلوغرامين من اللحوم.

#الحكاية مع #عمرو_اديب

ممكن نحلل مع بعض بالعقل

"المصريين سحبوا من البنوك 30 مليار جنيه في 10 أيام #العيد "

=3 مليار جنيه يوميا (اقسم على 100 مليون)

=30 جنيه للفرد يوميا

معدل عادي جداً وأقل من العادي

طبعا هذا متوسط حسابي لكن الواقع يقول أن من 20-30% فقط هم اللي عندهم قوة شرائية🤔 — أحمد مخيمر (@ahmedmokhmer) July 25, 2021

طبعا الحكومة عرفت ان المصريين صرفوا ٣٠ مليار جنيه فى أسبوع..

فى انتظار رد الفعل وربنا يستر على اللى ماصرفش حتى ٥ جنيه وقضى العيد فى بيته 😰

GaBer — Gaber Ismail (@Gaberismail53) July 25, 2021

بعد اذنكم اي حد يبلغ عمرو أديب ال ٣٠ مليار بتوصل لمتوسط الفرد ٣٠٠ ج في مدة العيد انما هو بيقبض المبلغ ده في الشهر 4570416.6 ج — الإِمْبِرَاطُور (@Fadyemper) July 25, 2021

عمرو اديب بيقول ان المصريين سحبوا من البنوك 30 مليار جنيه فى اسبوع وبيقول يعنى الناس معاها فلوس اهى!

الاخ عمرو بيتجاهل ان الحكومة صرفت مرتبات 6 مليون موظف قبل العيد و ان 30 مليار على 25 مليون اسرة ب 1200ج للاسرة من 4 افراد فى اسبوع

مستكترين على اسرة تصرف فى العيد 1200ج ف اسبوع! — ahmedNaSSeR (@ahmedNa38039920) July 25, 2021

اقسم ٣٠ مليار على ١٠٠ مليون يبقى المصرى صرف ٣٠٠ جنية فى أيام العيد احسب يجيبوا كام فرخة بلاش لحمة — mahmoud Mohammed agamia (@aga_mahmoud) July 25, 2021

اذا سحب المصريون 30 مليار جنيه من ماكينات البنوك في العيد..كما قيل..فهذا شعب غلبان غلب السنين لان بقسمة المبلغ المذكور علي عدد المصريين..سيكون نصيب الفرد 300جنيه وبقسمتهم علي ايام العيد والوقفة..كده يبقي المواطن صرف علي نفسه 60 جنيه في اليوم الواحد..يعني — الطارق… (@tmarakby) July 24, 2021

ياريس ال 30 مليار اللي صرفوهم المصريين في العيد دول مرتبات ومعاشات والباقي الناس خزنت لحوم وطيور واسماك وفاكهه وخضار علشان معظم التجار بيقفلوا اسبوع ويروحوا بلدهم

وحياة محمود ماتسمعشي كلام عمرو السوسه

ده عاوز يوقع بينا ياابو محمود😀🤗 pic.twitter.com/nqfZjF5yZs — نبض💞 مصر DoDo 🇪🇬 (@do999dy3) July 24, 2021

في مقابل هؤلاء القلقين من إجراءات حكومية تجاههم، أكد مغردون أنه رقم ضخم له دلالة كاشفة، فضلا عما لم يتم سحبه وما هو موجود "تحت البلاطة" وجرى إنفاقه أيضا، لافتين إلى أن ما أنفقه المصريون في أيام تنفقه شعوب مجاورة في سنة كاملة، على حد قولهم.

المصريين صرفوا في اربع ايام العيد بين لحمة وفسح ما يزيد عن 30 مليار جنيه

وده مصروف اكل وشرب شعوب دول في منطقة في سنة

تقدر انت ياللي بتتكلم عن مصر وبتقارن حاطط راسك براسها تصرف علي المصريين؟

تقدر تحكم 104 مليون و تدير امورهم وتعيشهم في امان وتوفر لهم احتياجاتهم؟ لا والله ما تقدر — عطيه سلامه (@R7McALOLWebkY4x) July 25, 2021

المصرين سحبو ٣٠ مليار جنيه من البنوك وماكينات TM في العيد 😂😂 مبلغ رهيب والرواج الي حصل في اسكندريه والساحل الشمالي ومطروح لم يسبق له مثيل ✋🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 #تحيا_مصر عيشو حياتكم يامصرين #وبلاش_هري 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ixF2mv9ihn — 🇪🇬احمد احمد فتح الله خميس🇪🇬 (@ahmedkhameis) July 25, 2021

هو عموما ال ٣٠ مليار إللى اتسحبوا فى اسبوع العيد من البنوك قصادهم ٦٠ مليار اتصرفوا من الفلوس إللى بتتحوش فى البيوت دة بس رد عالهجوم على المبلغ ثم ان فيه ناس راحت الساحل صرفت ١٠٠ الف وناس راحت اسكندرية صرفت ١٠ الاف وناس راحت راس البر صرفت ٣ الاف — Themahi154 حساب جديد (@themahi154) July 25, 2021

30 مليار في العيد الكبير و 30 مليار في العيد الصغير و 30 مليار في شم النسيم و 30 مليار في راس السنه 😂

و زعلانين ان البنزين زاد 25 قرش 😂 pic.twitter.com/NKNmeiKETE — ‏ 🇪🇬 waleed hafez 🇪🇬 (@1st_is_EGYPT) July 25, 2021

مفاضلة الفقراء

وبعيداً عن مجادلات الفضاء الإلكتروني، فإن أرض الواقع يقول إن كثيراً من الأسر المصرية تستعد لعيد الأضحى تحديداً بالمفاضلة عادة بين شراء لحوم أو شراء ملابس، وغالبا ما تنتصر اللحوم على الملابس وفق قول مأثور بمصر مفاده أن هذا العيد "عيد لحم".

من جهة أخرى، يذكر المصريون ما حدث حينما أقدم بعض أصحاب السيارات على القيام بما اشتهر بـ "تحدي كيكي" بالنزول من السيارات والرقص إلى جوارها أثناء سيرها، ضحك الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيراً خلال مؤتمر حاشد عام 2018، ثم طالب وزير البترول طارق الملا بزيادة أسعار البنزين دون قلق، ما فهم منه متابعون أن السيسي رأى فيما يفعله مالكو السيارات ترفاً يستوجب حق الدولة عليهم فيه بزيادة سعر الوقود.

وعدّ مغردون مثل هذه الإشارات "تربصا" بالمواطنين تمهيداً لفرض مزيد من الضرائب والرسوم، أما غالب المصريين، برأيهم، فهم يلهثون وراء سد الاحتياجات الأساسية اليومية.