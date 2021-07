انطلاق محاكمة توم باراك في نيويورك بتهمة العمل لصالح الإمارات دون إذن حكومي

قال المستثمر الأميركي توم باراك الذي عمل مسؤولا عن لجنة تنصيب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إنه غير مذنب إزاء التهم التي وجهتها إليه محكمة فدرالية في نيويورك الأسبوع الماضي.

وكانت المحكمة وجهت لباراك تهمة العمل لصالح دولة أجنبية هي الإمارات أثناء توليه منصبه رئيسا للجنة التنصيب دون إذن من الحكومة الأميركية.

وقد وجهت لباراك وآخرين هذه التهمة التي أشارت إلى وجود مسؤولين في الدولة الأجنبية كانوا يوجهون باراك بالمهام التي كان يقوم بها.

وتعليقا على المحاكمة، طرح عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي كريس ميرفي تساؤلات بشأن العلاقة بين باراك والإمارات، وكم كانوا يدفعون لباراك؟ ولماذا لم يطلبوا منه التسجيل كوكيل أجنبي؟

وأضاف ميرفي "هل كانت نيتهم التهرب من القانون الأميركي لمحاولة التأثير سرا على سياسة ترامب الخارجية؟".

