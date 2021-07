السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام يشكر قطر على تبرعها بـ100 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي

أعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن سعادته لتبرع دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي، من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة في اليمن، في هذا الوقت الذي وصفه بالحرج فيما يتعلق بـ"نقص الغذاء".

وأشار إلى أن الحروب وفيروس كوفيد-19 كانت لهما آثار مدمرة، معربا عن شكره لـ"الحلفاء القطريين على تبرعهم السخي".

Very glad to see the Qataris donate $100 million to @WFP at a critical time of food shortages.

The combination of COVID19 and wars have been devastating, and I very much appreciate our Qatari allies for their generous donation. https://t.co/JJEBTqDyr5

