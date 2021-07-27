السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام يشكر قطر على تبرعها بـ100 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي

أعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن سعادته لتبرع دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي، من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة في اليمن، في هذا الوقت الذي وصفه بالحرج فيما يتعلق بـ"نقص الغذاء".

وأشار إلى أن الحروب وفيروس كوفيد-19 كانت لهما آثار مدمرة، معربا عن شكره لـ"الحلفاء القطريين على تبرعهم السخي".

Very glad to see the Qataris donate $100 million to @WFP at a critical time of food shortages. The combination of COVID19 and wars have been devastating, and I very much appreciate our Qatari allies for their generous donation. https://t.co/JJEBTqDyr5 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 26, 2021

وفي وقت سابق، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إن إعلان قطر المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار أميركي للعمليات الإنسانية في اليمن "أثلج صدري للغاية".

وأضاف أن الصراع وفيروس كورونا والتراجع الاقتصادي كل ذلك أدى إلى أزمة جوع طاحنة معرضة لخطر الانزلاق إلى المجاعة من دون التمويل الكافي. وتابع "تعزز هذه المساهمة فرصة السلام والأمن الإقليميين."

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجّه بتخصيص 100 مليون دولار لدعم جهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الدعم يأتي ضمن جهود برنامج الأغذية التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة في اليمن.

كما يأتي لمساعدة برامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية العاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في البلاد.

وحذرت الأمم المتحدة من مجاعة في اليمن ما لم يتم الحصول على تمويل فوري، وقال مكتب الأمم المتحدة إن هناك 20 مليون يمني من أصل 30 مليونا يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنهم تلقوا وعودا بمبلغ 1.7 مليار دولار، وتم دفع حوالي نصف التعهدات التي أعلنها المانحون، وهذا يعني أن خطة الاستجابة الإنسانية اليوم ممولة بنسبة أقل من 25%.

ويخشى مراقبون من أن تحدق بالملايين في اليمن عقوبة الموت جوعا قبل أن يقترب العام من نهايته، ما لم يسارع العالم إلى ضخ مزيد من التمويل.