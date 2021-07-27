البث الحي
سياسة|يمن

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام يشكر قطر على تبرعها بـ100 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام (الفرنسية)
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام (الفرنسية)
26/7/2021

أعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن سعادته لتبرع دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي، من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة في اليمن، في هذا الوقت الذي وصفه بالحرج فيما يتعلق بـ"نقص الغذاء".

وأشار إلى أن الحروب وفيروس كوفيد-19 كانت لهما آثار مدمرة، معربا عن شكره لـ"الحلفاء القطريين على تبرعهم السخي".

وفي وقت سابق، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إن إعلان قطر المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار أميركي للعمليات الإنسانية في اليمن "أثلج صدري للغاية".

وأضاف أن الصراع وفيروس كورونا والتراجع الاقتصادي كل ذلك أدى إلى أزمة جوع طاحنة معرضة لخطر الانزلاق إلى المجاعة من دون التمويل الكافي. وتابع "تعزز هذه المساهمة فرصة السلام والأمن الإقليميين."

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجّه بتخصيص 100 مليون دولار لدعم جهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الدعم يأتي ضمن جهود برنامج الأغذية التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة في اليمن.

كما يأتي لمساعدة برامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية العاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في البلاد.

وحذرت الأمم المتحدة من مجاعة في اليمن ما لم يتم الحصول على تمويل فوري، وقال مكتب الأمم المتحدة إن هناك 20 مليون يمني من أصل 30 مليونا يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنهم تلقوا وعودا بمبلغ 1.7 مليار دولار، وتم دفع حوالي نصف التعهدات التي أعلنها المانحون، وهذا يعني أن خطة الاستجابة الإنسانية اليوم ممولة بنسبة أقل من 25%.

ويخشى مراقبون من أن تحدق بالملايين في اليمن عقوبة الموت جوعا قبل أن يقترب العام من نهايته، ما لم يسارع العالم إلى ضخ مزيد من التمويل.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

"أضعف جدا من أن يكون طاغية".. ماذا قال أقرب رجال الملك فاروق عنه؟

الملك فاروق (يمين) خلال استقباله الملك السعودي عبد العزيز آل سعود (غيتي إيميجز)

الردود تتوالى على قرارات سعيّد.. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف أعمال البرلمان والأردن يأمل في تجاوز "الأوضاع الصعبة"

مبنى البرلمان التونسي الذي جمد الرئيس أعماله (رويترز)

غارديان: انقلاب تونس.. عندما يتحول الربيع إلى شتاء

الرئيس التونسي قيس سعيد يترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية (الجزيرة)

أهالي جبل الزاوية بإدلب.. بين نيران النظام ورمضاء المخيمات

القصف المركز على قرى جبل الزاوية أجبر النازحين على الهروب من منازلهم (الجزيرة نت)
الأكثر قراءة

تاريخ الانقلابات العسكرية في الإسلام.. إهدار الشرعية الدستورية سببا والموت في السجن مصيرا

تونس.. تعطيل العمل الحكومي يومين وحظر تجول لمدة شهر ودعوات حزبية لوضع خارطة طريق وواشنطن تراقب

الرئيس سعيد قرر أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها (الأناضول)
logo

هارب من الموت.. ماذا شاهد الجغرافي والرحالة ياقوت الحموي في هجوم التتار؟

نصفها عربي.. هذه انقلابات شهر يوليو عبر العالم

عبد السلام عارف (يسار) وإلى جانبه أحمد حسن البكر (غيتي)