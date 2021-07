نسي اسم زعيم طالبان.. ترامب: لنطلق عليه اسم "محمد"

ظهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وهو يلقي خطابا أمام أنصاره أمس السبت تطرق فيه إلى موضوع أفغانستان وحركة طالبان.

واستذكر ترامب (75 عاما) مكالمة هاتفية مزعومة بينه وبين زعيم طالبان هبة الله آخوند زاده، بيد أنه لم يستطع أن يتذكر اسمه فقال: لنطلق عليه اسم "محمد".

واستغل ترامب منبره ليشن هجوما على الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في بلاده، كما زعم مجددا وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية التي انهزم فيها أمام الديمقراطي جو بايدن.

Trump can't remember the name of the Taliban leader, says, "let's call him Mohammed." (His name is Hibatullah Akhundzada) pic.twitter.com/bhZgVZnz7Y

— Aaron Rupar (@atrupar) July 25, 2021