نسي اسم زعيم طالبان.. ترامب: لنطلق عليه اسم "محمد"

ظهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وهو يلقي خطابا أمام أنصاره أمس السبت تطرق فيه إلى موضوع أفغانستان وحركة طالبان.

واستذكر ترامب (75 عاما) مكالمة هاتفية مزعومة بينه وبين زعيم طالبان هبة الله آخوند زاده، بيد أنه لم يستطع أن يتذكر اسمه فقال: لنطلق عليه اسم "محمد".

واستغل ترامب منبره ليشن هجوما على الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في بلاده، كما زعم مجددا وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية التي انهزم فيها أمام الديمقراطي جو بايدن.

Trump can't remember the name of the Taliban leader, says, "let's call him Mohammed." (His name is Hibatullah Akhundzada) pic.twitter.com/bhZgVZnz7Y — Aaron Rupar (@atrupar) July 25, 2021

وتطرق ترامب إلى موضوع أفغانستان، وقال "خلال رئاستي تحدثت مع طالبان، وتحديدا مع الزعيم، دعونا نطلق عليه اسم "محمد"، قلت له: يا محمد، نحن نغادر (أفغانستان) لكننا سنعود ونضربكم بشكل أقوى".

كما وصف زعيم حركة طالبان هبة الله آخوند زاده بأنه شخص فظ رغم أنه كان يحاول أن يظهر نفسه شخصا لطيفا.

وكان ترامب قرر سحب قوات بلاده في الأشهر الأخيرة لولايته من العراق وأفغانستان، مع خفض عدد القوات الأميركية في كل دولة إلى 2500 بحلول 15 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام منافسه ترامب، وتسلم مهام منصبه رسميا في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.