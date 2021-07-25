البث الحي
عسكري واستراتيجي|سياسة|سوريا

مقتل جنديين تركيين في هجوم بشمال سوريا

الجيش التركي أطلق عملية درع الفرات في شمال سوريا عام 2016 (الأناضول)
الجيش التركي أطلق عملية درع الفرات في شمال سوريا عام 2016 (الأناضول)
24/7/2021

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت إن اثنين من جنودها قتلا وأصيب اثنان آخران في هجوم على عربتهم المدرعة شمالي سوريا.

وأعلنت الوزارة أن القوات التركية شنت هجمات انتقامية على الفور، وذكرت في بيان على تويتر أن "نيراننا العقابية ضد المواقع الإرهابية مستمرة".

ولم تحدد الوزارة أين وقع الهجوم، لكن وسائل إعلام قالت إنه وقع في منطقة الباب.

وأكد البيان تحديد "مواقع الإرهابيين" في المنطقة وقصفها بشكل فاعل على الفور إثر الهجوم. وأضاف "لم ولن نترك دماء شهدائنا تذهب سدى".

يشار إلى أن الجيش التركي أطلق عملية "درع الفرات" في 24 أغسطس/آب 2016.

ويقول الجيش التركي إن العملية أسفرت حتى الحين عن تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا من يد العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدن جرابلس والباب وأعزاز.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

تصعيد روسي في شمال سوريا.. رايتس ووتش: ملايين السوريين يواجهون الجوع بسبب تقاعس وفساد نظام الأسد

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن ملايين السوريين يواجهون الجوع بسبب تقاعس النظام عن توفير الأمن الغذائي، فيما تواصل روسيا وقوات النظام استهداف مواقع مدنية مشمولة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب وحلب.

22/3/2021

تركيا تستدعي السفير الروسي لديها على خلفية تصاعد العنف في شمال سوريا

كشفت مصادر دبلوماسية تركية، الثلاثاء، أن وزارة الخارجية استدعت السفير الروسي لدى أنقرة ألكسي يرهوف، بخصوص الهجمات الأخيرة في سوريا، كما أعربت أنقرة لموسكو عن قلقها ومعارضتها لتصاعد العنف بشمال سوريا.

23/3/2021
المزيد من سياسي

السعودية تعلن إفشال هجمات حوثية وتمدد مشروع إزالة الألغام باليمن

جماعة الحوثي واصلت استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة (الجزيرة)

بعد يوم من اختتام محادثات بالدوحة.. بعثات أجنبية توجه نداء لطالبان ورئيس لجنة المصالحة الأفغانية يدعو للتحلي بالمرونة

عبد الله: لا يمكن لطرف واحد أن يفرض نفسه على أمة كاملة من خلال التقدم العسكري (الجزيرة)

خلاف أميركي إيراني بشأن التوصل لصفقة تبادل سجناء

خطيب زاده تحدث عن تفاصيل الصفقة التي تنفي واشنطن التوصل إليها (الجزيرة)

المتعاونون مع الغزاة.. قصة العار الأميركي بفيتنام هل تتكرر في أفغانستان؟

جانب من إجلاء الرعايا الأميركيين من فيتنام عام 1975 (غيتي)
الأكثر قراءة

99% من الذين يموتون بكورونا يجمعهم شيء واحد.. ما هو؟

بعد تبني قانون مثير للجدل.. الداخلية الفرنسية تقيل إمام مسجد لتلاوته آيات "منافية لقيم الجمهورية"

قانون &#34;تعزيز احترام مبادئ الجمهورية&#34; الفرنسي يفرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها (غيتي)

كورونا.. العدوى تتزايد في تركيا والمغرب العربي ومظاهرات ضد الإغلاق في فرنسا وأستراليا

بعد إطلاقه في الذكرى العاشرة لـ”ثورة يوليو”.. حكاية صاروخ مصري يمكنه إصابة تل أبيب

القاهر والظافر صاروخان لقيا إشادة هائلة من إعلام عبد الناصر لكنهما لم يحققا شيئا في ساحة الحرب (مواقع التواصل)