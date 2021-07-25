مقتل جنديين تركيين في هجوم بشمال سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت إن اثنين من جنودها قتلا وأصيب اثنان آخران في هجوم على عربتهم المدرعة شمالي سوريا.

وأعلنت الوزارة أن القوات التركية شنت هجمات انتقامية على الفور، وذكرت في بيان على تويتر أن "نيراننا العقابية ضد المواقع الإرهابية مستمرة".

ولم تحدد الوزارة أين وقع الهجوم، لكن وسائل إعلام قالت إنه وقع في منطقة الباب.

وأكد البيان تحديد "مواقع الإرهابيين" في المنطقة وقصفها بشكل فاعل على الفور إثر الهجوم. وأضاف "لم ولن نترك دماء شهدائنا تذهب سدى".

يشار إلى أن الجيش التركي أطلق عملية "درع الفرات" في 24 أغسطس/آب 2016.

ويقول الجيش التركي إن العملية أسفرت حتى الحين عن تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا من يد العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدن جرابلس والباب وأعزاز.