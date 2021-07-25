بوتين: البحرية الروسية قادرة على تنفيذ "هجوم لا يمكن منعه" إذا لزم الأمر

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد بسلاح البحرية الروسي، وقال إنه قادر على رصد أي عدو وشنّ "هجوم لا يمكن منعه" إذا لزم الأمر.

جاء ذلك بعد أسابيع من إثارة سفينة تابعة للبحرية البريطانية غضب موسكو بمرورها أمام شبه جزيرة القرم.

وأضاف بوتين في أثناء عرض عسكري بمناسبة يوم البحرية في سان بطرسبورغ "نحن قادرون على رصد أي عدو سواء أكان تحت الماء أم فوق الماء أم في الجو، وإذا لزم الأمر فنستطيع استهدافه بضربة لا يمكن منعها".

جاءت تصريحات بوتين بعد الواقعة التي شهدها البحر الأسود في يونيو/حزيران الماضي حين قالت روسيا إنها أطلقت أعيرة تحذيرية وأسقطت قنابل في مسار سفينة حربية بريطانية لطردها إلى خارج مياه القرم.

ورفضت بريطانيا الرواية الروسية لما حدث قائلة إنها تعتقد أن أي أعيرة أُطلقت كانت "مناورات روسية حية" مُعلنة سابقا وإنه لم يتم إسقاط أي قنابل.

وضمّت روسيا القرم من أوكرانيا في 2014 لكن بريطانيا ومعظم دول العالم تعترف بأن شبه جزيرة القرم الواقعة في البحر الأسود جزء من أوكرانيا وليست روسية.

وقال بوتين الشهر الماضي إنه كان من الممكن أن تُغرق روسيا السفينة الحربية البريطانية ديفندر التي تتهمها بدخول مياهها الإقليمية بطريقة غير قانونية دون أن يتسبب ذلك في بدء حرب عالمية ثالثة، وأضاف أن للولايات المتحدة دورا في العمل "الاستفزازي".

وعلى خلفية التوترات الشديدة مع الغرب، واصل بوتين في السنوات الأخيرة الإشادة بالأسلحة الروسية الجديدة "التي لا تقهر"، على حد قوله.