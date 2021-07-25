الرئيس الإيراني المنتخب لوزير خارجية قطر: نولي أهمية خاصة لعلاقتنا مع الدوحة

التقى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي -اليوم الأحد- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأكد رئيسي خلال اللقاء أن بلاده تولي أهمية خاصة للعلاقة مع قطر، وأن أولوية سياسته الخارجية ستكون للمنطقة ودول الجوار.

وشدد الرئيس الإيراني -خلال لقائه الوزير القطري- على أن أمن المنطقة يتطلب تعاونا إقليميا يقوم على الثقة ونبذ التدخلات الخارجية، وأضاف رئيسي -في رسالة إلى دول الجوار- "أنه عليهم أن يطمئنوا، لأن طهران تريد لها الخير ومستعدة لفعل ما يحقق ذلك".

من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، وتسوية الأزمات الإقليمية بالتعاون مع طهران.

كما استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في مقر وزارة الخارجية الإيرانية، وقالت الوزارة إن الطرفين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات الدولية والإقليمية.