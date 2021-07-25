القاهرة- في مصادفة لافتة قامت مجلة "تايم" (Time) الأميركية باختيار العاصمة المصرية القاهرة ضمن قائمة أفضل 100 مكان تنصح بزيارتها خلال عام 2021، في الوقت الذي تصدرت فيه مصر اختيارات زوار موقع "ريديت" (Reddit) الشهير حول البلد الذي لا ترغب في زيارته مرة أخرى بسبب استغلال السياح والتحرش الجنسي.

تقريرا "تايم" و"ريديت" أثارا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث اختار فريق من المعلقين الإشادة بتقرير المجلة الأميركية والتقليل من قيمة وأهمية تقرير "ريديت"، فيما ذهب فريق آخر إلى التأكيد على صحة ما جاء في تقرير "ريديت"، وضرورة الاستفادة منه للإصلاح وعلاج السلبيات.

اختارت مجلة التايم الأمريكية، في تصنيفها السنوي، مدينة القاهرة لتكون ضمن قائمة أفضل ١٠٠ وجهة استثنائية في العالم لعام ٢٠٢١ تدعو العالم لزيارتها، والتي شملت عدد من مدن العالم منها مدن كل من أثينا في اليونان، وبرلين في ألمانيا، وكان في فرنسا، ولاس فيجاس في أمريكا، ومدريد في أسبانيا pic.twitter.com/5aeW62sD2A — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) July 21, 2021

اختيار "تايم"

مجلة "تايم" الأميركية -التي وضعت القاهرة ضمن أفضل 100 وجهة استثنائية في العالم تدعو لزيارتها خلال عام 2021- قالت في موضوع بعددها الأخير إنها اختارت هذه الوجهات بناء على ترشيحات من مراسلي المجلة من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على أولئك الذين يقدمون تجارب جديدة ومثيرة.

أما عن اختيار القاهرة بالتحديد فقد جاء -حسب المجلة- بسبب قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر متحف أثري في العالم، واقتراب الانتهاء من إنشاء ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، بالإضافة إلى مشروع العجلة الدوارة "عين القاهرة" (Cairo Eye)، والتي ستكون أكبر عجلة دوارة في مصر وأفريقيا، بالإضافة إلى وجود عدد من فنادق الضيافة رفيعة المستوى.

وهذه هي السنة الثالثة التي تقوم فيها مجلة "تايم" بإعداد قائمة لأفضل الأماكن في العالم، والتي قامت بها المجلة تكريما للقائمين على صناعة السياحة والسفر والذين استطاعوا وسط ظروف استثنائية التكيف والبناء والابتكار، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإبداع والتنشيط والترويج للوجهات في جميع أنحاء العالم.

فيه خبر انتشر ان مجلة تايم الامريكية اختارت القاهرة من أفضل وجهات العالم ف 2021،

فيه كمية ناس ف الكومنتات نازلين تريقة ع الخبر وان ازاي القاهرة وهاها وحقيقي احنا شعب محتاج إعادة ضبط مصنع — Mohammed Bakr (@mohammed_bakr9) July 22, 2021

مجلة «تايم» الأمريكية تختار القاهرة ضمن أفضل وجهات العالم في 2021 ♥️#سأدعم_سياحة_مصر

وجميله يا بلادي يا اللي انت التاريخ بذات نفسه 💪💪💪 pic.twitter.com/6ZnUM9Up3h — #αℓℓємвαу 152 (@lembay152) July 23, 2021

Time :

القاهره (مصر) من افضل 100 وجهه سياحيه علي مستوي العالم

Economist:

مصر في ( المركز الرابع )عالميا ضمن افضل

10 دول في العالم

في الاداء الأقتصادي مؤشرا للتعافي للعوده لمعدلات ما قبل جائحه كورونا. pic.twitter.com/jqw1siSvIk — 🇪🇬THEEGYPTIANIST🇪🇬 (@THEEGYPTIANIST1) July 21, 2021

. مجلة التايم الأمريكية

تختار مدينة القاهرة 🇪🇬 في تصنيفها السنوي..

لتكون ضمن قائمة أفضل 100 وجهة استثنائية في العالم

لعام 2021 وتدعو العالم لزيارتها 💕🇪🇬💕 #عمار_يا_مصر 💚 pic.twitter.com/Y78nV2yCii — ✌️ نـــ SISI ـودي ✌️ (@Mafia_7600) July 22, 2021

الاستغلال الأمثل

من جهته، قال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام هزاع إن اختيار "تايم" يرجع إلى أمن وأمان المقصد السياحي لمصر، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر بكافة أنواعها أثناء جائحة كورونا، وهو ما نقله السياح الذين زاروها خلال 2020 و2021، خاصة في جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وحول أفضل الطرق لاستغلال هذا الحدث طالب هزاع في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز" (Extra News) المصرية بزيادة الحملات الإعلامية للدول في الخارج عن طريق مواقع التواصل وغوغل أو الإعلانات التلفزيونية، لافتا إلى تعاقد وزارة السياحة مع مؤسسات بعينها لإقامة وإدارة هذه الحملات التنشيطية.

معضلة ريديت

على نقيض ما عكسه اختيار "تايم" من ازدهار للسياحة في مصر طرح موقع "ريديت" الشهير سؤالا على رواده الأحد الماضي حول الدول التي زاروها وقرروا ألا يعودوا إليها أبدا، وجاءت مصر أكثر الدول الموجودة في الاستطلاع الذي شارك فيه عشرات الآلاف من رواد الموقع.

عدد كبير من المشاركين في استطلاع "ريديت" أوضحوا السبب وراء اختيار مصر عبر قص تجاربهم مع التحرش الجنسي والسرقة والاستغلال من البائعين، خاصة في منطقة أهرامات الجيزة ومتاحف وآثار القاهرة.

عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر -منهم عاملون بالسياحة- صدّقوا على ما جاء في استفتاء "ريديت"، مطالبين المسؤولين عن السياحة بعدم دفن رؤوسهم في الرمال والتعامل معه بجدية، فيما شكك عدد منهم في قيمة موقع "ريديت" وما جاء فيه، مرددين التهمة التي راجت في السنوات الأخيرة باتهام جماعة الإخوان المسلمين واعتبار أنها وراء تضخيم الأمر على حد قولهم، ومؤكدين أن تقرير "تايم" جاء في وقته تماما ليكشف الحقيقة.

ده لينك اشهر ثريد في موقع ريديت عبارة عن سؤال بيقول "اية هي البلد اللي عمرك ما هتزورها تاني". حرفيا كل الاجابات "مصر" الاف الردود ٩٩٪؜ منها مصر ، اكتر من ٥٠٠٠ رد منهم ٤٩٠٠ مصر ، ناس من كل بقاع الأرض ، معظم الاجابات بتتكلم عن ، https://t.co/3OhHAtK7GV — مُحمَّدٌ (@mohamedbeh72) July 19, 2021

ألطف حاجة في موضوع البوست بتاع ريديت ده هو كمية الإنكار عند ناس كتير لإن ده بيحصل أصلا رغم إنهم دخلوا على البوست وشافوا عدد ضخم من الناس بيكتبوا شهاداتهم عن البشاعات اللي شافوها لما زاروا مصر .. برافو يا حبايبي خليكم دافنين راسكم في الرمل 😘 — lilianwagdy 💉💉 (@lilianwagdy) July 20, 2021

موضوع ريڤيوز السياحة على ريديت في مصر حتى لو افترضنا ان في منه أڤوره دا مسؤولية الدولة انها تغيره بتعيين كفاءات يتطبيق قوانين بتحسين خدمات و كله بيرمي في حجر الدولة توجيه اللوم لسلوك الشعب دا خيابة لأن سلوك الشعب بيتغير بتحسين التعليم و انتقاء الكفاءات و تطبيق القوانين — 30//ar (@30m3esam) July 20, 2021

وزارة السياحة مينفعش تتجاهل ثريد ف مكان زي ريديت وحجم التعليقات السلبية اللي خلت مصر واحده من اسوء البلاد ف السياحة – طبقا للتعليقات ف ريديت – وكان مفروض ينزل بيان محترم مينفيش قد ما يفتح تحقيق ف التصرفات دي ويوعد بتغيير شامل لردود الافعال دي ، لكن هتقول لمين بقي 🙇🏻‍♂️ — Ahmed (@A7mdAnwar) July 23, 2021

موقع ريديت اللي مالوش اي تلاتين لازمة قالك مصر اسوء وجهة سياحية و الصياح اشتغل علي تويتر .. ازيكم بجااا 🙄 https://t.co/YJq0b21O3L — Nev 𓂜𓆑𓇌𓈖 🇪🇬 (@Nev_ertiti) July 21, 2021

هو البعض عايز وزارة السياحة ترد على إيه بجد مش فاهم؟ D: ظاهرة التحرش ثقافية أمنية قبل ما تكون مشكلة وزارة سياحة أصلا + ريديت ده مش هيئة رسمية بتطلع بيانات عشان يترد عليها أصلا D: https://t.co/HUaaHpseAZ — Omar Gad 🔟 (@Omarz21) July 21, 2021

السياحة تتعافى

في الأثناء، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة المصرية أحمد يوسف إن قطاع السياحة المصري تعافى بنسبة 40%، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، متوقعا مزيدا من التعافي بعد أن تقوم المزيد من الدول برفع الإغلاق وحظر السفر.

وقال يوسف -في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا"- إن مصر من أولى الدول التي فتحت أبوابها للسياحة في أبريل/نيسان 2020، وسط تطبيق إجراءات احترازية جيدة جدا ضد وباء كورونا في الفنادق والمطارات والرحلات الجوية والمتاحف والمنشآت السياحية والمواقع الأثرية.

وفي مايو/أيار 2020 فتحت مصر السياحة الداخلية بنسبة إشغال فندقية بلغت 25%، ثم رفعت النسبة تدريجيا إلى 50%، وبعد ذلك فتحت أبوابها للسياحة الخارجية اعتبارا من الأول من يوليو/تموز 2020.

يذكر أن صناعة السياحة تمثل إحدى ركائز الاقتصاد المصري، حيث تساهـم بنسبة 11.3% من إجمالي الدخل القومي وتوفر نسبة 19.3% من إجمالي حصيلة العملات الأجنبية، وتبلغ نسبة العاملين في قطاع السياحة 12.6% من إجمالي قوة العمل بمصر، حسب الهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية.