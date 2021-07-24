كاتب أميركي: لماذا أنا متأكد من أن ترامب سيرشح نفسه للرئاسة عام 2024؟

يقول الكاتب الأميركي مايكل وولف إن الرئيس الأميركي السابق المثير للجدل دونالد ترامب سيترشح للرئاسة في 2024، واستنتج وولف ذلك من اهتمامات ترامب خلال مقابلة له معه.

وقال وولف في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) إنه يعرف الكثير عن ترامب لأنه ألف عنه 3 كتب في 4 سنوات، "وكان ذلك بمثابة الانغماس في هوسه وهواجسه".

وذكر أنه في ربيع هذا العام، وفي محاولة من ترامب لجذب الانتباه، استضافه للمقابلة والعشاء بمنتجع مار-آلغو في فلوريدا، حتى بعد أن كتب عنه كتابين غير مرضيين (أحدهما حاول ترامب إيقاف نشره).

غضب شديد

وسرد وولف كثيرا من مما قاله ترامب وردود فعله على بعض الأسئلة التي تؤكد ما ذهب إليه الكاتب، ومن ذلك أن ترامب شعر بغضب شديد عندما سأله وولف عن خططه ومشروع التقاعد التقليدي للرؤساء السابقين.





وعلق وولف بأنه لا يمكن أن يكون هو ترامب إذا لم يكن طامحا لرئاسة أخرى، مشيرا إلى أنه "لا يستطيع أن يحظى باهتمام وإخلاص الحزب الجمهوري المستمرين حتى الآن لو لم يكن ملكا سابقا وملكا في المستقبل. ولماذا سيتخلى عن ذلك؟".

وكشف الكاتب عن أن ترامب تحدث خلال العشاء كثيرا حول ازدرائه لأي جمهوري قد لا يكنّ له مطلق الإخلاص. فهو، بعد كل شيء، يزعم أنه كان لديه القدرة على صنع أو كسر الذين خيبوا أمله منذ ذلك الحين مثل السيناتور ميتش ماكونيل والقاضي بريت كافانو.

محارب مستمتع بانتقامه في المستقبل

ولاحظ وولف أن ترامب لم يكن يشعر بجنون العظمة حيال التحديات التي يواجهها، لكنه بدا كمحارب، مستمتع بانتقامه في المستقبل.

كما عاد ترامب مرارا وتكرارا، يضيف الكاتب، إلى ضغائنه ضد مايك بنس نائب الرئيس، الذي أصبح أكثر علنية بشأن طموحاته السياسية الخاصة. وفي روايته، أكد ترامب أن بنس هو الذي أكد بأفعاله "سرقة الانتخابات" من قبل الديمقراطيين برفضه إلغاء فرز الأصوات الانتخابية التي ترأسها في يناير/كانون الثاني في مجلس الشيوخ.

ويعتقد ترامب، كما يقول وولف، أنه سيرشح نفسه مرة أخرى فقط لإيقاف الرجال الذين "ساعدوا في انتزاع الرئاسة منه في محاولة للحصول عليها لأنفسهم".