البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

كاتب أميركي: لماذا أنا متأكد من أن ترامب سيرشح نفسه للرئاسة عام 2024؟

خلال مقابلة مع الكاتب الأميركي مايكل بدا ترامب كمحارب مستمتع بانتقامه في المستقبل (الجزيرة)
خلال مقابلة مع الكاتب الأميركي مايكل بدا ترامب كمحارب مستمتع بانتقامه في المستقبل (الجزيرة)
24/7/2021

يقول الكاتب الأميركي مايكل وولف إن الرئيس الأميركي السابق المثير للجدل دونالد ترامب سيترشح للرئاسة في 2024، واستنتج وولف ذلك من اهتمامات ترامب خلال مقابلة له معه.

وقال وولف في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) إنه يعرف الكثير عن ترامب لأنه ألف عنه 3 كتب في 4 سنوات، "وكان ذلك بمثابة الانغماس في هوسه وهواجسه".

وذكر أنه في ربيع هذا العام، وفي محاولة من ترامب لجذب الانتباه، استضافه للمقابلة والعشاء بمنتجع مار-آلغو في فلوريدا، حتى بعد أن كتب عنه كتابين غير مرضيين (أحدهما حاول ترامب إيقاف نشره).

غضب شديد

وسرد وولف كثيرا من مما قاله ترامب وردود فعله على بعض الأسئلة التي تؤكد ما ذهب إليه الكاتب، ومن ذلك أن ترامب شعر بغضب شديد عندما سأله وولف عن خططه ومشروع التقاعد التقليدي للرؤساء السابقين.

وعلق وولف بأنه لا يمكن أن يكون هو ترامب إذا لم يكن طامحا لرئاسة أخرى، مشيرا إلى أنه "لا يستطيع أن يحظى باهتمام وإخلاص الحزب الجمهوري المستمرين حتى الآن لو لم يكن ملكا سابقا وملكا في المستقبل. ولماذا سيتخلى عن ذلك؟".

وكشف الكاتب عن أن ترامب تحدث خلال العشاء كثيرا حول ازدرائه لأي جمهوري قد لا يكنّ له مطلق الإخلاص. فهو، بعد كل شيء، يزعم أنه كان لديه القدرة على صنع أو كسر الذين خيبوا أمله منذ ذلك الحين مثل السيناتور ميتش ماكونيل والقاضي بريت كافانو.

محارب مستمتع بانتقامه في المستقبل

ولاحظ وولف أن ترامب لم يكن يشعر بجنون العظمة حيال التحديات التي يواجهها، لكنه بدا كمحارب، مستمتع بانتقامه في المستقبل.

كما عاد ترامب مرارا وتكرارا، يضيف الكاتب، إلى ضغائنه ضد مايك بنس نائب الرئيس، الذي أصبح أكثر علنية بشأن طموحاته السياسية الخاصة. وفي روايته، أكد ترامب أن بنس هو الذي أكد بأفعاله "سرقة الانتخابات" من قبل الديمقراطيين برفضه إلغاء فرز الأصوات الانتخابية التي ترأسها في يناير/كانون الثاني في مجلس الشيوخ.

ويعتقد ترامب، كما يقول وولف، أنه سيرشح نفسه مرة أخرى فقط لإيقاف الرجال الذين "ساعدوا في انتزاع الرئاسة منه في محاولة للحصول عليها لأنفسهم".

المصدر : نيويورك تايمز

حول هذه القصة

ترامب قد ينقذ الديمقراطية الأميركية بالصدفة

يرى مقال بصحيفة “إندبندنت” البريطانية أن أفضل أمل للديمقراطية الأميركية على المدى القصير بيد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أثبت جدارته في تقسيم وتدمير المرشحين الجمهوريين قبل الانتخابات المقبلة.

7/7/2021

بعد نصف عام على حظر حساباته.. ترامب يقاضي تويتر وفيسبوك وغوغل ويقول إن رقابتها غير دستورية

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنه سيقاضي شركات فيسبوك وغوغل وتويتر بتهمة إسكات وجهات نظر التيار المحافظ، وذلك بعد مرور أكثر من نصف عام على حظر تويتر وفيسبوك حساباته.

7/7/2021

تجميد "صندوق أبراهام".. طي صفحة ترامب وبداية عهد بايدن بالشرق الأوسط

يعتقد محررون اقتصاديون وباحثون إسرائيليون أن إدارة بايدن، ورغم دعمها للتطبيع، فإنها لن تخصص الميزانيات لصندوق الاستثمارات المرافق لـ”اتفاقية أبراهام”، والذي كان حافزا لانضمام المزيد من الدول للتطبيع.

10/7/2021
المزيد من سياسة

منصة تمويل لاستكمال سد النهضة.. بيان روسي بشأن التعاون العسكري مع إثيوبيا والسودان يتحسّب لفيضانات

المرحلة الأولى من سد النهضة كلفت أزيد من 4 مليارات دولار (الأوروبية)

كورونا.. العدوى تتزايد في تركيا والمغرب العربي ومظاهرات ضد الإغلاق في فرنسا وأستراليا

مقتل جنديين تركيين في هجوم بشمال سوريا

الجيش التركي أطلق عملية درع الفرات في شمال سوريا عام 2016 (الأناضول)

للمرة الثانية.. قيادي في المجلس الانتقالي يهدد بمنع اجتماعات الحكومة اليمنية في حضرموت

أحمد بن بريك يرأس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي (الجزيرة)
الأكثر قراءة

99% من الذين يموتون بكورونا يجمعهم شيء واحد.. ما هو؟

بعد إطلاقه في الذكرى العاشرة لـ”ثورة يوليو”.. حكاية صاروخ مصري يمكنه إصابة تل أبيب

القاهر والظافر صاروخان لقيا إشادة هائلة من إعلام عبد الناصر لكنهما لم يحققا شيئا في ساحة الحرب (مواقع التواصل)
logo

خرافات على لسان أينشتاين.. متى أصبح ألبرت إلها للكسل؟

بعد تبني قانون مثير للجدل.. الداخلية الفرنسية تقيل إمام مسجد لتلاوته آيات "منافية لقيم الجمهورية"

قانون &#34;تعزيز احترام مبادئ الجمهورية&#34; الفرنسي يفرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها (غيتي)