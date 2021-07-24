العراق.. محادثات بشأن الوجود الأميركي واستهداف موقع للتحالف الدولي بكردستان

أعلنت قوات التحالف الدولي في العراق أن طائرة مسيرة استهدفت -أمس الجمعة- موقعا تابعا لها في إقليم كردستان شمالي العراق، في حين تبنى العملية فصيل يطلق على نفسه اسم "لواء الثائرين".

وأفاد المتحدث باسم التحالف واين ماروتو أن طائرة بدون طيار استهدفت قاعدة للتحالف في كردستان، غير أنه لم تسجل أية أضرار أو ضحايا نتيجة الهجوم".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الهجوم استهدف قاعدة الحرير الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترا شمال شرق أربيل، عاصمة الإقليم.

ومنذ مطلع العام الجاري 2021، استهدف نحو 50 هجوما مصالح أميركية في العراق، لا سيما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضم أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، في هجمات غالبا ما تنسب إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق من بين 3 آلاف و500 عنصر من قوات التحالف.

ويأتي هجوم أمس قبيل زيارة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن في إطار الجولة الرابعة من الحوار الإستراتيجي بين البلدين، تحت وطأة ضغوط داخلية ووضع أمني هش، على أمل الحصول على إعلان رسمي لجدول زمني لانسحاب الأميركيين من البلاد، وهو المطلب الأساسي للعراقيين الموالين لإيران.

وقالت تنظيمات عراقية تطلق على نفسها اسم "الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية" إنها لن تسمح بوجود أي جندي أميركي في العراق تحت أية ذريعة.

وأضافت هذه التنظيمات -في بيان لها اليوم السبت- أن انسحاب ما سمتها "القوات المحتلة" كي يكون حقيقيا "لا بد أن يكون شاملا من كل العراق، وبالتحديد من قاعدتي عين الأسد والحرير الجويتين".





وتضم الهيئة التنسيقية فصائل شيعية مسلحة تدعمها إيران، منها "كتائب حزب الله العراقي" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب سيد الشهداء" و"حركة النجباء"، وتبنّت سابقا هجمات على أهداف عسكرية أميركية في العراق.

وبدأ وفد عراقي -أول أمس الخميس في واشنطن- محادثات تتعلّق بالوجود العسكري الأميركي في العراق، واستقبلت مسؤولة الشؤون الدولية في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مارا كارلين وفدا برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي؛ للبحث في "التعاون العسكري على المدى الطويل" بين البلدين، وفق ما قاله المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان له.

وأشار المتحدث إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن انضم إلى المحادثات لـ"إعادة تأكيد التزامه" مواصلة القتال ضد تنظيم الدولة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) نقلت عن مسؤولين أميركيين وعراقيين أن بيانا وشيكا سيصدر بسحب القوات الأميركية المقاتلة من العراق.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أن المسؤولين المذكورين أكدوا أن البيان سيدعو لسحب القوات الأميركية المقاتلة نهاية العام الجاري.

وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن الوجود الأميركي بالعراق سيركز على مساعدة القوات الحكومية. ولفتت الصحيفة إلى أن البيان المشترك سيؤكد أهمية الوجود الأميركي في محاربة تنظيم الدولة.