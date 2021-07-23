ثمن دورها في مساعي السلام بأفغانستان وغزة.. بلينكن: قطر شريك موثوق به للولايات المتحدة

وزير الخارجية القطري أعرب عن أمل بلاده في أن تساعدها علاقتها بالولايات المتحدة في الوساطة بالعديد من النزاعات.

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ممتنة للدور القطري في محادثات السلام الأفغانية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

من جانبه، عبّر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أمله في دور أكبر لبلاده في الوساطة بالعديد من النزاعات.

وجاءت تصريحات وزيري الخارجية قبيل اجتماع لهما في مقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن.

وأضاف بلينكن أن قطر شريك حيوي وأساسي للولايات المتحدة، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل هي شريك حقيقي على طريق السلام والاستقرار في المنطقة والتصدي للإرهاب وتنظيم الدولة.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نأمل أن تساعدنا علاقتنا بالولايات المتحدة في الوساطة بالعديد من النزاعات، مشيرا إلى أن العلاقات بين قطر والولايات المتحدة في تطور مستمر.