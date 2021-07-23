البث الحي
سياسة|سودان

بعد الملء الثاني لسد النهضة.. السودان يتكبد تكلفة اقتصادية عالية وإثيوبيا لن توقع على اتفاق نهائي

23/7/2021-|آخر تحديث: 23/7/202105:03 AM (مكة المكرمة)

أكدت الحكومة السودانية أنها تكبدت كلفة اقتصادية عالية لمواجهة أي تداعيات لعملية التعبئة الثانية لسد النهضة، في حين قالت إثيوبيا إنها لا يمكن أن توقع على اتفاق نهائي لأن هذا المفهوم لا يوجد في العالم.

وشدد مصدر مسؤول بالحكومة السودانية للجزيرة على أن بلاده ليس لديها الاستعداد لتحمل تلك التكلفة في المستقبل.

وقال المصدر إن السودان لا يمانع من عودة المفاوضات بشرط أن تكون بمنهجية جديدة وفي إطار زمني محدد، مع ضرورة توسيع دائرة الوساطة لتشمل الأطراف الدولية.

وأكد المسؤول السوداني أنه إذا توفرت الإرادة السياسية الكافية، فإن 6 أشهر فقط كافية للتوصل لاتفاق، مضيفا أنهم يعتبرون إعلان إثيوبيا اكتمال عملية الملء الثاني وفق ما هو مخطط له مجرد إعلان سياسي موجه للداخل الإثيوبي.

وذكر أن تقديراتهم لما تم حجزه من مياه خلال هذه العملية يبلغ بين 3 و4 مليارات متر مكعب، وليس 13.5 مليار متر مكعب كما كانت تنوي إثيوبيا.

وأكد أن السودان لن يدخر جهدا في التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم، يضمن تدفقا سلسا وآنيا لمعلومات تعبئة وتشغيل السد، ويراعي مصالح الجميع، ويحقق لإثيوبيا الاستفادة من مشروع السد.

كما شدد على أن الموقف السوداني يرتكز على المعطيات الفنية والمصلحة القومية للبلاد.

لا توقيع على اتفاق نهائي

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أنه من غير الممكن التوقيع على اتفاق نهائي، لأنه لا يوجد اتفاق قانوني شامل ونهائي في العالم، على حد تعبيره.

وتابع مفتي أنه بالنسبة للاتفاق الملزم، فإن إثيوبيا لا تمانع في إبرام اتفاق مربح للجميع بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ولكن لا يمكننا توقيع اتفاق نهائي في ظل غياب اتفاق قانوني شامل.

وقال إن "ما يريدونه في هذا الاتفاق منعنا من إنجاز أي مشاريع، وموقف إثيوبيا واضح في هذا الشأن منذ البداية، لكن يمكننا الاتفاق حول التعبئة".

 

تطمينات آبي أحمد

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن التعبئة الثانية لسد النهضة تمت بحذر وبشكل مفيد لإنقاص الفيضان عن دولة المصب المباشرة.

ووجه آبي أحمد -في تغريدة على تويتر- رسالة إلى دولتي المصب: السودان ومصر، جدد خلالها التأكيد على أن سد النهضة لن يلحق أي ضرر بهما.

ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي مشروع سد النهضة بالمكسب والرمز الحقيقي للنمو والتعاون المشترك، وأشار إلى اكتمال عملية الملء الثاني لسد النهضة في 20 يوليو/تموز الجاري.

وقال مراسل الجزيرة في أديس أبابا حسن رزاق إن تغريدة رئيس الوزراء الإثيوبي جاءت باللغة العربية، وأشار إلى أن رسالة الطمأنة هذه تمهد بحسب مراقبين أن تكون المفاوضات المقبلة مفاوضات مرنة وسلمية، باعتبار أن المخاوف التي كان يتم طرحها في مجلس الأمن أو الجامعة العربية أو أي منابر أخرى، كلها مخاوف غير صحيحة، والدليل أن التعبئة تمت.

صور جديدة لسد النهضة بعد التعبئة الثانية (مواقع التواصل)

إثيوبيا جاهزة للردع

ومن جانب آخر قال قائد سلاح الجو الإثيوبي يلما مرداسا إنهم على دراية بالتهديدات الخارجية التي تحيط بسد النهضة ومستعدون لردع أي هجوم، وأضاف مرداسا أن قواته تقوم بحراسة سد النهضة على مدار الساعة ولا تغيب عنه ولو للحظة.

من جهة ثانية، قالت الخارجية الروسية إن موسكو ترى ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة بناء على مفاوضات ثلاثية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.

وأوضحت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، أن بلادها تقف على مسافة واحدة من جميع أطراف الخلاف.

وأضافت أن روسيا تتفهم أهمية هذه القضية للدول الثلاث، ولذلك اتخذت موقفا محايدا خلال اجتماع مجلس الأمن في الثامن من الشهر الجاري.

ووسط تعثر المفاوضات منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا في 5 من الشهر الجاري، دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانية للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراء أحادي الجانب.

وفي 8 من الشهر ذاته، خلص مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إعادة مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

التعبئة الثانية لسد النهضة.. إثيوبيا تدعو الأوروبيين للحياد وتنفي الإضرار بدولتي المصب والسودان يرفض الإجراءات الأحادية

دعت إثيوبيا الاتحاد الأوروبي إلى الحياد كمراقب لمفاوضات سد النهضة، معتبرة أن تعبئته الثانية لا تضر بدولتي المصب، فيما أكد السودان رفضه الإجراءات الأحادية، وأن الوقت لم ينفد بعد للتوصل إلى اتفاق.

20/7/2021
رابط خارجي

شاهد- هل نجحت إثيوبيا أم فشلت في عملية الملء الثاني لسد النهضة؟

بينما يتحدث المسؤولون في إثيوبيا عن نجاح كبير في عملية الملء الثاني لسد النهضة يرى خبراء مصريون أن إثيوبيا فشلت في تحقيق ملء السد على النحو الذي استهدفته في السابق.

20/7/2021

إثيوبيا ترفض توقيع اتفاق نهائي بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة.. آبي أحمد يوجه رسالة لدولتي المصب

قالت الخارجية الإثيوبية إن أديس أبابا لا تمانع في السعي لاتفاق مربح بشأن تعبئة وتشغيل السد، دون توقيع اتفاق نهائي، بينما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أن التعبئة الثانية لسد النهضة تمت بحذر.

22/7/2021
المزيد من سياسة

ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي.. لجنة أممية "مستقلة ودائمة" لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة

رئيسة لجنة التحقيق بشأن الانتهاكات في فلسطين نافي بيلاي (الأوروبية)

ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا للاعتقال الإداري

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل في سجونه نحو 4850 أسيرا (الجزيرة-أرشيف)

بعد سعي استمر نحو عقدين.. إسرائيل تنضم إلى الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب

أكثر من 70 سفارة غير أفريقية ومنظمة غير حكومية معتمدة حاليا لدى الاتحاد الأفريقي (الجزيرة)

اليمن.. المجلس الانتقالي يهدد بمنع اجتماعات الحكومة في محافظات الجنوب

المجلس الانتقالي لا يزال مسيطرا أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن (الجزيرة)
الأكثر قراءة

فيديوهاته نالت آلاف المشاهدات.. هل شواء اللحم على الحصى آمن أم يسبب السرطان؟

بعد كم ساعة من الذبح ينصح بتناول لحم الأضحية؟

ماذا يأكل ويشرب الأشخاص الأطول عمرا في العالم قبل النوم؟

وردة الجزائرية.. رحلة الهروب من الإعدام إلى الفن والحب والإشاعات

قدمت المطربة وردة أكثر من 300 أغنية وباعت أكثر من 100 مليون ألبوم في العالم العربي وخارجه (غيتي)