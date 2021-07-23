البث الحي
سياسة|لبنان

انهيار اقتصادي يهدد عصب الحياة.. يونيسيف تحذر من شح المياه في لبنان

لبنان يعيش أزمة محروقات بسبب الانهيار الاقتصادي غير المسبوق منذ منتصف القرن 19 بحسب البنك الدولي (الأوروبية)
لبنان يعيش أزمة محروقات بسبب الانهيار الاقتصادي غير المسبوق منذ منتصف القرن 19 بحسب البنك الدولي (الأوروبية)
23/7/2021

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الجمعة، من انهيار شبكة إمدادات المياه العامة في لبنان خلال شهر، جراء الانهيار الاقتصادي المستمر وما يترتب عليه من انقطاع للكهرباء وشح في المحروقات.

وأوضحت يونيسيف أن 71% من اللبنانيين يواجهون خطر عدم الحصول على المياه بسبب أزمة المحروقات المستفحلة في البلاد، وأن نظام إمدادات المياه على وشك الانهيار.

وتوقعت أن تتوقف معظم محطات المياه خلال 4 أو 6 أسابيع، مما يضع أكثر من 4 ملايين شخص بينهم مليون لاجئ في مواجهة مصاعب في الحصول على المياه.

وأضافت المنظمة أن تأمين المياه من مصادر بديلة سيرتفع بنسبة تصل إلى 200% شهريا لكل أسرة، كونها ستضطر للجوء إلى شركات خاصة لشراء المياه، مشيرة إلى الحاجة إلى 4 ملايين دولار سنويا للمساعدة في ضمان وصول المياه لنحو 4 ملايين شخص في لبنان.

وقالت ممثلة المنظمة في لبنان يوكي موكو "يتعرض قطاع المياه في لبنان للخراب والدمار بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية".

وحذرت من أن "افتقار الوصول إلى إمدادات شبكة المياه العامة قد يُجبر الأسر على اتخاذ قرارات صعبة للغاية فيما يتعلق باحتياجاتها الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة".

ويواجه لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق يعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن 19 بحسب البنك الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في حين فقدت الليرة (العملة المحلية) أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار الأميركي.

وتراجعت تدريجيا خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، مما أدى لرفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا في بعض المناطق، ولم تعد المولدات الخاصة، بسبب شحّ الوقود، قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، وهو ما اضطرها للتقنين.

كما حذر عدد من المستشفيات الخميس من أنه مهدد بنفاد مادة المازوت الضرورية لتشغيل المولدات "خلال ساعات" مما يعني "تعرض حياة المرضى للخطر".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

الليرة اللبنانية تهوي إلى 22 ألفا مقابل الدولار بالسوق السوداء

هبط سعر صرف الليرة اللبنانية لمستوى غير مسبوق مقابل الدولار في السوق السوداء، فبلغ 22 ألفا لأول مرة.

15/7/2021

قلق أممي وأوروبي ودعوات لتشكيل الحكومة.. قائد الجيش اللبناني يحذر من تدهور الوضع ويتعهد بحماية الاستقرار

قال قائد جيش لبنان العماد جوزيف عون إن الوضع يزداد سوءاً والأمور آيلة إلى التصعيد لأن البلاد أمام مصير سياسي واجتماعي مأزوم. وأضاف أن المجتمع الدولي يراهن على الجيش لأنه العمود الفقري وعامل استقرار.

16/7/2021
المزيد من سياسة

شهيد ومئات المصابين في اشتباكات مع الاحتلال بالضفة

متظاهر فلسطيني يعيد إلقاء قنبلة غاز مدمع على قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مواجهات بعد مظاهرة ضد توسيع البؤرة الاستيطانية الجديدة &#34;إيفياتار&#34; على أراضي قرية بيتا (الأوروبية)

وسط تقدم لطالبان.. بايدن يجدد تأكيد دعم واشنطن لأفغانستان ويخصص ميزانية لإجلاء "المعرضين للخطر"

بايدن قال إن بلاده مستمرة في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية لأفغانستان (رويترز)

لا توقعات بحدوث تسونامي.. زلزال بقوة 6.7 درجات يهز جنوب العاصمة الفلبينية

السلطات المحلية أكدت إن الزلزال أيقظ بعض سكان العاصمة مانيلا (الأوروبية-أرشيفية)

بعد التعبئة الثانية لسد النهضة.. السودان يعلن حالة طوارئ في سد مروي تحسبا لفيضان متوقع

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

طبيبة أميركية تكشف أمنية متأخرة طلبها العديد من مرضى كورونا قبل وضعهم على جهاز التنفس الصناعي

logo

بين إسرائيل وأميركا وروسيا.. من يمتلك أفضل منظومات الصواريخ الدفاعية في العالم؟

تناول ضعف كمية الملح الموصى بها يزيد من متوسط عمرك.. دراسة جديدة “مذهلة”

الملح ليس ضارا إلى الدرجة الشائعة عنه (بيكسابي)

النقابات الفنية المصرية تهاجم إيمان البحر درويش بسبب فيديو مسيء للدولة

إيمان البحر درويش: الأمن لا يمكن أن يصل لهذه الدرجة بأن يعتقل أعظم فنان في العالم قدم أغنيات وطنية على حسابه (مواقع التواصل)