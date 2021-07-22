سوريا.. مصرع 7 مدنيين في قصف لقوات النظام بريف إدلب و3 قتلى بغارة أميركية بالحسكة

قال مراسل الجزيرة في سوريا إن 7 مدنيين قُتلوا في قصف لقوات النظام السوري على بلدة إبلين في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب شمال غربي البلاد.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن 3 أشخاص قُتلوا في قصف أميركي بطائرات حربية على منزل في قرية خربة جاموس، بريف الحسكة الشرقي.

ونشرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية مقطع فيديو قالت إنه للحظةِ استهداف المنطقة.

وعلى مدى الأيام الماضية، تعرضت مناطق بريف إدلب إلى قصف من قوات النظام مما أوقع عددا من القتلى في صفوف المدنيين، فقد أفاد مراسل الجزيرة مقتل 7 مدنيين من عائلة واحدة جميعهم نساء وأطفال، جراء قصف صاروخي لقوات النظام السوري استهدف منزلا في بلدة إحسم بريف إدلب يوم الأحد الماضي.

وسبق ذلك بيوم مقتل 6 مدنيين وإصابة 6 آخرين، بينهم أفراد من الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، في قصف لقوات النظام على مناطق سكنية بقرية سرجة في ريف إدلب.

يشار إلى أن محافظة إدلب وما حولها تشهد تصعيدا عسكريا متواصلا من قوات النظام، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه بين روسيا وتركيا في المنطقة شمال غربي سوريا، الذي تم توقيعه في الخامس من مارس/آذار 2020.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب، ضمن اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.