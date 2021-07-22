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سياسة|السعودية

الحجاج يبدؤون مغادرة مشعر مِنى والسعودية تعلن خلو الحج من كورونا

ينفر الحجاج المتعجلون من منى بعد رمي الجمرات، على أن يكون خروجهم من منى قبل غروب الشمس

مشعر منى الذي يمضي به الحجاج أيام التشريق (رويترز)
مشعر منى الذي يمضي به الحجاج أيام التشريق (رويترز)
22/7/2021

أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الخميس، نجاح موسم الحج صحيا وخلوه من فيروس كورونا والأوبئة الأخرى، وذلك بعد أن بدأ المتعجلون من الحجاج مغادرة مشعر منى قبل مغيب الشمس إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.

وقال الربيعة -في تصريح صحفي- إنه تم تفعيل منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة وضعت كوادر صحية مؤهلة ومدربة لخدمة ضيوف الرحمن.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي أكد في وقت سابق عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج.

وتوجهت جموع حجاج بيت الله الحرام اليوم الموافق ثالث أيام عيد الأضحى وثاني أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث.

وينفر الحجاج المتعجلون من منى بعد رمي الجمرات، على أن يكون خروجهم منها قبل غروب الشمس.

والواجب على الحاج المتعجل في هذا اليوم رمي الجمرات الثلاث، ثم التوجه إلى البيت الحرام لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج، التي ينبغي للحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة.

بينما يبقى الحجاج المتأخرون إلى ثالث أيام التشريق الذي يوافق غدا الجمعة، لرمي الجمرات الثلاث، كما فعلوا في اليومين السابقين، ثم يغادرون مِنى إلى مكة، ويطوفون حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهدهم به.

وذكرت السلطات السعودية أن منشأة الجمرات شهدت انسيابية في تفويج الحجاج من مخيماتهم إلى جسر الجمرات ومنه، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المكثفة لضمان أداء الحجاج رمي الجمرات الثلاث في منشأة الجمرات المكونة من 5 طوابق، ويبلغ ارتفاع الطابق الواحد منها 12 مترا.

وقد أفادت السلطات السعودية بأن عدد الحجاج هذا العام بلغ نحو 60 ألفا من السعوديين والمقيمين في المملكة، بسبب القيود التي فرضتها إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا عالميا.

المصدر : وكالات

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