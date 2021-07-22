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سياسة|لبنان

بعد 5 ساعات من البحث.. إسرائيل تعتقل متسلليْن عبر الحدود مع لبنان

منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية (الجزيرة)
منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية (الجزيرة)
22/7/2021

تمكن الجيش الإسرائيلي من اعتقال شخصين تسللا فجر اليوم الخميس من لبنان قرب بلدتي ماتات ودوفيف الإسرائيليتين المتاخمتين للحدود، وتبين أنهما من العمال الأفارقة.

وبعد عملية تمشيط واسعة استمرت نحو 5 ساعات تم اعتقال الشخصين المتسللين.

وعزل الجيش الإسرائيلي بشكل تام منطقة التسلل الواقعة في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان.

كما أغلق طرقا عدة ودفع بقوات معززة إلى المنطقة لاستبعاد أي حدث على خلفية أمنية.

المصدر : الجزيرة

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