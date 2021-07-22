النيابة العامة في مدغشقر: نجاة رئيس البلاد من محاولة اغتيال واعتقال متهمين بينهم أجانب

أعلن مكتب المدعي العام في مدغشقر أن رئيس البلاد أندريه راجولينا نجا من محاولة اغتيال، في حين شنت السلطات الأمنية حملة اعتقال في صفوف المتهمين بالضلوع في العملية.

وقال النائب العام في بيان إن السلطات ألقت القبض على عدد من الأجانب والمواطنين للاشتباه في تخطيطهم لقتل رئيس البلاد.

وكان فرنسيان من بين الأشخاص الذين أوقفوا -الثلاثاء الماضي- في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي "في إطار تحقيق بشأن تقويض أمن الدولة"، كما أوضحت مصادر دبلوماسية.

وتقع مدغشقر -وهي واحدة من أكبر جزر العالم- في أقصى الجنوب الشرقي لسواحل أفريقيا، وتحديدا في الجزء الغربي من المحيط الهندي.

ويعيش فيها الكثير من العرقيات، أبرزها العرقية المشتركة بين الملاي والإندونيسيين، وكذلك أقليات تعود أصولها لعرقيات أخرى، أبرزها الأفارقة والفرنسيون والهنود والعرب.