احتجاجات إيران.. خامنئي يدعو الحكومة لحل أزمة المياه وروحاني يدافع عن حق الاحتجاج ويندد بـ"مثيري الشغب"

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي الحكومة لحل مشاكل محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، كما اعتبر الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني أن من حق المواطنين الاحتجاج على أزمة نقص المياه، لكنه ندد بـ"مثيري الشغب".

وفي حسابه على إنستغرام، أكد خامنئي ضرورة تسوية مشاكل المحافظة الصعبة بشكل فوري ونهائي، وطالب الحكومة بمتابعة مشاكل خوزستان وحلها.

بدوره، قال روحاني خلال افتتاح مشاريع وطنية إن من حق المواطنين في خوزستان أن يحتجوا على أزمة نقص المياه، وأن يعبروا عن رأيهم.

وأضاف روحاني أن "المواطنين في خوزستان يتمتعون بالذكاء، وقاوموا ودافعوا عن البلاد خلال الحرب الإيرانية العراقية، ويواجهون صعوبات كثيرة".

وأوضح أنه يجب فصل من ينددون بشعارات غير صحيحة أو يحاولون إثارة الشغب -ولا يتجاوز عددهم مئات الأشخاص- عن أهالي خوزستان، حسب تعبيره.

وأشار روحاني إلى أنه يجب تلبية مطالب المحتجين وحل مشاكلهم وعدم السماح لأعداء البلاد بأن يستغلوا هذه الظروف، حسب قوله.

ويأتي ذلك بعد مقتل ضابط شرطة وجرح شرطي آخر أول أمس الثلاثاء خلال احتجاجات ليلية بمدينة ماهشهر في محافظة خوزستان، حيث أعلنت السلطات أن التحقيقات بدأت للكشف عن هوية القاتل الذي أطلق النار على الشرطة.

ومنذ نحو أسبوع، تشهد مناطق مختلفة في محافظة خوزستان تجمعات احتجاجية بسبب أزمة نقص المياه بالمحافظة مما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين من المحتجين.

وتتهم الجهات الأمنية الإيرانية عناصر مسلحة باستهداف المحتجين في المدينة بالرصاص؛ لتأزيم الوضع وجر الاحتجاجات إلى أعمال شغب.

وتعتبر خوزستان -المطلة على الخليج- واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط في إيران، وإحدى أغنى المحافظات الـ31، وهي من المناطق القليلة في إيران التي تقطنها أقلية كبيرة من العرب السنة، وسبق لسكان المحافظة أن اشتكوا تعرضهم للتهميش من السلطات.

وعلى مدى الأعوام الماضية، أدت موجات حر شديد وعواصف رملية موسمية هبت من السعودية والعراق المجاورين، إلى جفاف في سهول خوزستان التي كانت تعرف بخصوبة تربتها.