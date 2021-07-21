أمير قطر يوجه بتخصيص 100 مليون دولار لدعم برنامج الأغذية في اليمن

وجّه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص 100 مليون دولار أميركي دعما لجهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الدعم يأتي ضمن جهود برنامج الأغذية التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة في اليمن.

كما يأتي لمساعدة برامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية العاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في البلاد.

وحذرت الأمم المتحدة من مجاعة في اليمن ما لم يتم الحصول على تمويل فوري، وقال مكتب الأمم المتحدة إن هناك 20 مليون يمني من أصل 30 مليونا يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنهم تلقوا وعودا بمبلغ 1.7 مليار دولار (…)، وتم دفع حوالي نصف التعهدات التي أعلنها المانحون، وهذا يعني أن خطة الاستجابة الإنسانية اليوم ممولة بنسبة أقل من 25%. ومن دون مزيد من التمويل ستحدق بالملايين في اليمن عقوبة الموت جوعا قبل أن يقترب العام من نهايته.