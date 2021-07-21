كورونا.. أميركا تثق بفعالية لقاحاتها واليابان تسجل إصابات جديدة بالقرية الأولمبية وسلالة دلتا تواصل الانتشار

أكد مسؤول أميركي أن فعالية اللقاحات الأميركية ضد فيروس كورونا ونسخه المتحورة ما زالت عند 90%، وأعلنت اليابان تسجيل 9 إصابات جديدة بالقرية الأولمبية، في حين تزداد العدوى بكثافة في آسيا وأستراليا وأوروبا، ولا سيما بالسلالة المتحورة دلتا.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس، قال كبير مستشاري البيت الأبيض للشؤون الطبية أنتوني فاوتشي، "بالنظر إلى أهمية اللقاحات، الحقيقة هي أن لقاحاتنا المعمول بها في بلادنا فعالة جدًّا ضد سلالة دلتا وبالأخص في حالات الإصابة المتقدمة التي تؤدي إلى دخول المريض إلى المستشفى والوفاة، إذ ما زال معدل الفعالية 90%".

وأضاف فاوتشي أن سلالة دلتا وراء أغلب الإصابات الحالية في الولايات المتحدة.

وقالت مديرة المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، روشيل ويلينسكي، إن عدد الإصابات في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 70% مقارنة مع الأسبوع الماضي، مضيفة أن اللقاحات تحمي من الوفاة ومن الإصابة بالسلالات الجديدة.

الألعاب الأولمبية

وفي اليابان، أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في تقريرها اليومي تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، منهم رياضي واحد هو لاعب برياضة التايكوندو من تشيلي، مضيفة أنه يخطط للانسحاب من الألعاب.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات المكتشفة بالأولمبياد بين الرياضيين والإداريين إلى نحو 75 إصابة، منذ بداية الشهر الحالي، من بينهم نحو 20 إصابة داخل القرية الأولمبية.

وكانت دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو قد انطلقت مبكرا بالجولة الافتتاحية لبطولة كرة القدم النسائية بفوز اليابان على أستراليا بـ8 أهداف مقابل هدف واحد، في حين تنطلق المنافسات رسميا الجمعة وتستمر حتى الثامن من أغسطس/آب المقبل.

ولم يستبعد المدير التنفيذي للّجنة المنظمة للأولمبياد، توشيرو موتو، إلغاء دورة الألعاب الأولمبية -التي أُجّلت مدة عام بسبب الجائحة- في حال ارتفاع أعداد الإصابات.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، قال إن دورة طوكيو تبعث رسالة سلام وتضامن قوية، حتى مع زيادة الإصابات بين الرياضيين، التي طغت على الحدث.

وأضاف باخ أمس الثلاثاء أن الفعالية سببت له معاناة، وتابع "على مدى الأشهر الـ15 الماضية وجب علينا اتخاذ العديد من القرارات في حالة من عدم اليقين، راودتنا الشكوك كل يوم، تداولنا وتناقشنا، كانت هناك ليالٍ بلا نوم".

وبمناسبة افتتاح ألعاب طوكيو الأولمبية، ألقى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، كلمة طغى عليها التحذير والتشاؤم من مستقبل العالم إذا بقي مستوى التطعيم متفاوتا بين الدول، موضحا أن "من الظلم الشديد" اقتصار 75% من جرعات التطعيم على 10 دول فقط.

وأثنى غيبريسوس على اللجنة المنظمة للأولمبياد، قائلا في الوقت نفسه "لا يفترض الحكم على أولمبياد طوكيو بناء على عدد حالات الإصابة الجديدة لأن القضاء على المخاطر أمر مستحيل".

شوارع مدينة سيدني الأسترالية تبدو شبه خالية بسبب القيود (رويترز)

انتشار عالمي

وشهدت أكبر ولايتين في أستراليا زيادات حادّة في الإصابات اليوم الأربعاء، في حين يخضع أكثر من نصف سكان البلاد لأوامر البقاء في المنزل.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز 110 حالات جديدة ارتفاعا من 78 في اليوم السابق، في حين سجلت ولاية فيكتوريا 22 إصابة جديدة ارتفاعا من 9 في اليوم السابق، وهي أكبر زيادة منذ بدء موجة جديدة هذا الشهر.

وفي إندونيسيا استفحلت حالات الإصابة بالفيروس متخطية الأعداد المسجلة في الهند والبرازيل، حيث سجلت حصيلة قياسية جديدة أكثر من 1300 وفاة أول أمس الاثنين، ما دفع السلطات لحظر التجمعات الكبيرة.

وحذرت الفلبين من انفجار وشيك في الإصابات بعد أن رصدت المتحورة دلتا، في حين فرضت تايلاند أمس الثلاثاء تدابير إغلاق جزئي أسبوعين، وسبقتها فيتنام بقيود تطبق على ثلث السكان، كما أعلنت سنغافورة أنها ستفرض قيودا على التجمعات بعد ارتفاع حالات الإصابة.

وفي إيران، حذرت السلطات من "موجة خامسة" سببها سلالة دلتا، وأغلقت المكاتب الحكومية والبنوك في طهران ومحافظة البرز مدة 6 أيام منذ يومين.

وتشهد أوروبا تفشيا جديدا للفيروس، لأسباب منها المتحورة دلتا وأيضا لتخفيف التدابير في فصل الصيف الذي تكثر فيه الرحلات.

وقالت فرنسا أمس الثلاثاء إن الإصابات تتزايد بمعدلات غير مسبوقة، بعد تسجيل أكثر من 18 ألف حالة إصابة خلال 24 ساعة.

وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أمس أنها بدأت "مراجعة لنشر" اللقاح الفرنسي المضاد لكورونا سانوفي، ما قد يؤدي إلى الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي.