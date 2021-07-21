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سياسة|كندا

حرائق في غابات أميركا وكندا والدخان يغطي نيويورك

يكافح أكثر من ألفي رجل إطفاء في ولاية أوريغون الأميركية الحرائق المتواصلة في الولاية (الأوروبية)
يكافح أكثر من ألفي رجل إطفاء في ولاية أوريغون الأميركية الحرائق المتواصلة في الولاية (الأوروبية)
21/7/2021

تواصل حرائق الغابات تمددها في مناطق واسعة من غرب ووسط كندا وعدد من الولايات الأميركية، مما أجبر الآلاف على مغادرة منازلهم، وغلف الضباب الدخاني الناجم عن الحرائق مناطق واسعة في شرق الولايات المتحدة وكندا.

ووصفت الحرائق المنتشرة في كندا بأنها باتت خارج السيطرة، مما دفع عددا من المقاطعات إلى إعلان حالة الطوارئ وإخلاء آلاف المنازل، فيما التهمت النيران أكثر من مليون فدان من الغطاء النباتي في الولايات المتحدة ضمن نحو 13 ولاية.

وتسببت الحرائق في انتشار الدخان وتلوث الهواء، وغطى نيويورك ومناطق عدة من شرق الولايات المتحدة وكندا ضباب رمادي دخاني ناجم عن حرائق في البلدين.

وأصدرت الجهات المختصة بحماية البيئة في ولاية نيويورك أمس الثلاثاء تنبيها يتعلق بجودة الهواء طوال اليوم، نظرا إلى توقع تجاوز مستويات تركيز الجسيمات الدقيقة 35 ميكروغراما لكل متر مكعب.

وأشار متخصص في هذه الهيئات إلى أن بلوغ دخان حرائق في غرب منطقة نيويورك أمر معتاد، لكنه غالبا ما يبقى على ارتفاع كافٍ في الغلاف الجوي، بما لا يؤثر على جودة الهواء. ولاحظ أن الدخان هذه المرة أدنى من الارتفاع المعتاد.

وتوقع ناطق باسم هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية اختفاء هذه الظاهرة اليوم الأربعاء مع وصول كتلة هوائية باردة إلى منطقة نيويورك.

واجتاح عدد من الحرائق الكبيرة غرب الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، أبرزها في كاليفورنيا ونيفادا وأوريغون، حيث يستعر حريق "بوتليغ" الخطير، مع أن موسم الحرائق لا يزال في بدايته.

وفي كندا، أجلي أكثر من ألفي شخص في الأيام الأخيرة من مقاطعة أونتاريو ذات التعداد السكاني الأكبر في البلاد، واشتعل أكثر من 200 حريق في هذه المقاطعة وفي مانيتوبا المجاورة لها، بحسب ما أفادت السلطات أمس الثلاثاء.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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