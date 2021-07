بعد وقف "بن آند جيريز" بيع مثلجاتها بالأراضي المحتلة.. إسرائيل تحذر يونيليفر وواشنطن تمتنع عن التعليق وترفض المقاطعة

حذرت إسرائيل عملاق المنتجات الاستهلاكية "يونيليفر" (Unilever) من "عواقب وخيمة" بسبب قرار "بن آند جيريز" (Ben & Jerry’s) التابعة لها وقف بيع المثلجات (الآيس كريم) في الأراضي المحتلة، وحثت ولايات أميركية على تفعيل قوانين تمنع المقاطعة.

وجاء قرار بن آند جيريز أول أمس الاثنين عقب ضغوط من جماعات مناصرة للفلسطينيين على الشركة التي مقرها في ولاية فيرمونت بسبب أنشطتها في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ويتولاها منذ 1987 شريك مرخص له في إسرائيل هو بن آند جيريز.

وتعدّ معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية، في حين تسعى إسرائيل لتغيير ذلك الوضع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه وصف هذه الخطوة في مكالمة هاتفية مع رئيس يونيليفر التنفيذي -آلان جوب- بأنها "إجراء صارخ مناهض لإسرائيل"، وقال إن الحكومة ستتحرك "بقوة لمنع أي إجراء مقاطعة يستهدف المدنيين".

وقوبل قرار بن آند جيريز برد سريع من بعض سلاسل البقالة الأصغر العاملة في منطقة مترو نيويورك، التي تضم عددا كبيرا من السكان اليهود، قائلة إنها إما ستقلل منتجات بن آند جيريز أو تزيلها من الأرفف.

وتشتهر بن آند جيريز، التي مقرها ساوث برلنغتون بولاية فيرمونت، بالتزامها العدالة الاجتماعية، وهو ما شمل أخيرا دعما قويا لحركة حياة السود مهمة (Black Lives Matters)، وحقوق أصحاب الميول الجنسية المختلفة، وإصلاح تمويل الحملات الانتخابية.

واستحوذت عليها يونيليفر في 2000 في صفقة تسمح لها بالعمل باستقلالية أكبر من الشركات التابعة الأخرى، وهو ما يشمل منح صلاحيات قانونية لمجلس إدارة مستقل لاتخاذ قرارات بشأن دوره الاجتماعي وصورة علامته التجارية وسياساته.

ويوم الاثنين الماضي أصدرت شركة صناعة الآيس كريم تشانكي مانكي بيانا قالت فيه إن العلامة التجارية لن تجدد اتفاق ترخيصها مع شريكتها الإسرائيلية عندما تنتهي صلاحيته في نهاية 2022.

وقالت بن آند جيريز إن بيع منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة "يتعارض مع قيمها".

Ben & Jerry’s will end sales of our ice cream in the Occupied Palestinian Territory. Read our full statement: https://t.co/2mGWYGN4GA pic.twitter.com/kFeu7aXOf3

— Ben & Jerry's (@benandjerrys) July 19, 2021