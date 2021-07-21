بعد وقف "بن آند جيريز" بيع مثلجاتها بالأراضي المحتلة.. إسرائيل تحذر يونيليفر وواشنطن تمتنع عن التعليق وترفض المقاطعة

حذرت إسرائيل عملاق المنتجات الاستهلاكية "يونيليفر" (Unilever) من "عواقب وخيمة" بسبب قرار "بن آند جيريز" (Ben & Jerry’s) التابعة لها وقف بيع المثلجات (الآيس كريم) في الأراضي المحتلة، وحثت ولايات أميركية على تفعيل قوانين تمنع المقاطعة.

وجاء قرار بن آند جيريز أول أمس الاثنين عقب ضغوط من جماعات مناصرة للفلسطينيين على الشركة التي مقرها في ولاية فيرمونت بسبب أنشطتها في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ويتولاها منذ 1987 شريك مرخص له في إسرائيل هو بن آند جيريز.

وتعدّ معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية، في حين تسعى إسرائيل لتغيير ذلك الوضع.

إجراء مناهض لإسرائيل

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه وصف هذه الخطوة في مكالمة هاتفية مع رئيس يونيليفر التنفيذي -آلان جوب- بأنها "إجراء صارخ مناهض لإسرائيل"، وقال إن الحكومة ستتحرك "بقوة لمنع أي إجراء مقاطعة يستهدف المدنيين".

وقوبل قرار بن آند جيريز برد سريع من بعض سلاسل البقالة الأصغر العاملة في منطقة مترو نيويورك، التي تضم عددا كبيرا من السكان اليهود، قائلة إنها إما ستقلل منتجات بن آند جيريز أو تزيلها من الأرفف.

وتشتهر بن آند جيريز، التي مقرها ساوث برلنغتون بولاية فيرمونت، بالتزامها العدالة الاجتماعية، وهو ما شمل أخيرا دعما قويا لحركة حياة السود مهمة (Black Lives Matters)، وحقوق أصحاب الميول الجنسية المختلفة، وإصلاح تمويل الحملات الانتخابية.

واستحوذت عليها يونيليفر في 2000 في صفقة تسمح لها بالعمل باستقلالية أكبر من الشركات التابعة الأخرى، وهو ما يشمل منح صلاحيات قانونية لمجلس إدارة مستقل لاتخاذ قرارات بشأن دوره الاجتماعي وصورة علامته التجارية وسياساته.

ويوم الاثنين الماضي أصدرت شركة صناعة الآيس كريم تشانكي مانكي بيانا قالت فيه إن العلامة التجارية لن تجدد اتفاق ترخيصها مع شريكتها الإسرائيلية عندما تنتهي صلاحيته في نهاية 2022.

وقالت بن آند جيريز إن بيع منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة "يتعارض مع قيمها".

Ben & Jerry’s will end sales of our ice cream in the Occupied Palestinian Territory. Read our full statement: https://t.co/2mGWYGN4GA pic.twitter.com/kFeu7aXOf3 — Ben & Jerry's (@benandjerrys) July 19, 2021

موقف الإدارة الأميركية

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الرد على قرار بن آند جيريز ووصفه بأنه "تصرف لشركة خاصة"، وأن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بموجب الدستور باحترام حق شركة بن آند جيريز الأميركية، ولكنه كرر معارضة إدارة بايدن للحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وهي الحركة التي تسعى لعزل إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.

وأضاف برايس في إفادة صحفية دورية "نحن نرفض بشدة حركة المقاطعة التي تستهدف إسرائيل استهدافا غير عادل".

وأكد أن الإدارة الأميركية ستكون شريكا قويا في مواجهة الجهود التي قد تسعى إلى نزع الشرعية عن إسرائيل في أنحاء العالم، وستعمل بلا كلل لإدماجها في المجتمع الدولي.

صدام بين الشركتين

وأثارت الخطوة صداما بين مجلس إدارة بن آند جيريز المستقل وشركة يونيليفر.

وتضمن إعلان بن آند جيريز القول إن الشركة ستبقى في إسرائيل بموجب ترتيب مختلف دون مبيعات في الضفة الغربية، وهي من المناطق التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة فيها.

وتكرر ذلك الموقف في بيان منفصل أصدرته يونيليفر نفسها في اليوم ذاته.

وفي مقابلة مع "إن بي سي" (NBC)، قال رئيس مجلس إدارة بن آند جيريز المستقل أنورادا ميتال إن المجلس لم يُطلب منه التصويت على أي اقتراح لمواصلة المبيعات في إسرائيل، ومن ثم فإن إعلان هذه الخطوة انتهك صفقة الاستحواذ لعام 2000.

وقال ميتال إن مجلس إدارة بن آند جيريز سيتعين عليه التصويت للموافقة على أي ترتيب مختلف، وهو ما لم يفعله بعد.

وردا على طلب للتعليق على تصريحات ميتال، قالت يونيليفر "كما رأيتم في بياننا، تقرّ يونيليفر دائما بحق العلامة التجارية ومجلسها المستقل في اتخاذ قرارات بشأن دورها الاجتماعي".

مقاطعة عكسية

وفي نيويورك، قالت سلسلة متاجر السوبر ماركت، مورتون وليامز، التي تدير 15 متجرا في نيويورك وواحدا في نيوجيرسي، إنها تقلل بدرجة كبيرة من منتجات بن آند جيريز في متاجرها، وأضاف آفي كانر المشارك في ملكيتها أنه يتصل بتجار التجزئة والموزعين الآخرين على أمل أن يحذوا حذوها.

وأصدرت متاجر سوبر ماركت أخرى، منها جورمت جلات وسيدار ماركت بنيوجيرسي، بيانات على إنستغرام تقول إنها لن تتعامل مع العلامة التجارية بعد الآن، وهو ما يبدأ سريانه على الفور.

وقالت جروف كوشر ماركت في فلوريدا إن متاجرها لا تتعامل مع العلامة التجارية، ولن تفعل ذلك في المستقبل أيضا.

وأُغلقت أسهم يونيليفر أمس الثلاثاء منخفضة بنحو 1%، ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائج أعمالها في النصف الأول من العام يوم الخميس.