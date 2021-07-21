استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء الشاب علي عادل الذي هدد بالانتحار إذا لم يستجب الرئيس الأميركي جو بايدن لطلبه ويدعوه للعيش في أميركا.

وقال عادل في مقطع فيديو بثه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إن "الكاظمي داعمٌ للشباب وإنه أبلغه بأن له الحرية الكاملة بانتقاد الحكومة وأي شيء سلبي في العراق".

واشتهر عادل بمناشداته للرؤساء الأميركيين بطريقة طريفة لدعوته لزيارة أميركا بغرض تخليصه من سوء الخدمات في بلده، ما دفع وزارة الخارجية الأميركية للرد على مقطع فيديو نشره منتصف يوليو/تموز الجاري يطلب فيه من الرئيس الأميركي دعوته للعيش في أميركا ومساعدته، مهددا بالانتحار عبر القفز من سطح منزله في حال عدم الاستجابة لطلبه.

وناشد مسؤول شؤون الشرق الأوسط في الوزارة، جو هود، في فيديو بثه، الشاب العراقي علي عادل ألا يقفز من السطح، ودعاه للإدلاء بصوته في الانتخابات العراقية القادمة، قائلا إنه لا يستطيع دعوته إلى أميركا بسبب تفشي جائحة كورونا، معبرا عن أمله في لقائه عند زيارة العراق.

Acting Assistant Secretary Hood responds to Ali Adil: https://t.co/xfkLXetf2n pic.twitter.com/1kn2OovRnx — U.S. State Dept – Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) July 18, 2021

وكان الشاب العراقي نشر مقطع فيديو فكاهيا ناشد فيه بايدن أن يدعوه إلى أميركا بسبب تردي الواقع الخدمي في العراق جراء انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت، وهدد بالانتحار برمي نفسه من سطح الطابق العلوي للبيت إلى الشارع. وانتشر الفيديو انتشارا واسعا ولقي تفاعلا كبيرا في العراق.

وكان عادل وجه مناشدة مماثلة لبايدن في وقت سابق، طالبا مساعدته بعد غرق شوارع منطقته بمياه الأمطار.

اعظم احتجاج بالكون واجمل احتجاج ، يجنن pic.twitter.com/Xxjb4Oh8bu — muqdad madlom (@muqdadmadlom) November 29, 2020

يشار إلى أن الشاب علي عادل يحظى بشعبية كبيرة في العراق وتلقى فيديوهاته الفكاهية رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.