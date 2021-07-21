البث الحي
سياسة|السعودية

الحجاج يستكملون رمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق التي تبدأ اليوم

الحجاج يرمون الجمرات في منى تحت إشراف السلطات لمنع انتشار كورونا (رويترز)
الحجاج يرمون الجمرات في منى تحت إشراف السلطات لمنع انتشار كورونا (رويترز)
21/7/2021

يستكمل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يرمون جمرة العقبة الوسطى مع بدء أيام التشريق التي تبدأ اليوم الأربعاء، كما أكدت السلطات السعودية عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج اكتملتا بنجاح، مبينة أن الحجاج عادوا إلى مخيماتهم في مشعر منى بعد أن أتموا طواف الإفاضة والسعي في الحرم المكي إثر رميهم جمرة العقبة الكبرى.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة السعودية عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن.

ويبقى ضيوف الرحمن في مشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، يبدؤون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، كل منها بـ7 حصيات، خلال أيام التشريق (ثاني وثالث ورابع أيام العيد).

ويأتي رمي الجمار تذكيرا بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم -عليه السلام- في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه.

وللعام الثاني على التوالي تقيم السعودية شعيرة الحج بعدد محدود من الحجاج يبلغ 60 ألفا فقط من داخل المملكة في ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات كورونا.

وشهد عام 1441 هجري (2020 ميلادي) موسما استثنائيا للحج جراء تفشي الفيروس، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل المملكة فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج العام الذي سبقه من كل أرجاء العالم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

بعد رمي الجمرة الكبرى.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة بالتدابير الوقائية لمنع تفشي كورونا

أدت وفود حجاج بيت الله الحرام طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق للعاشر من ذي الحجة حسب التقويم الهجري، بعد أن وقفوا أمس على صعيد عرفات.

20/7/2021
المزيد من سياسة

مراسلون بلا حدود تدعو إسرائيل لحظر برنامج التجسس بيغاسوس والحكومة تشكل فريقا للنظر

50 ألف رقم هاتفي يعتقد أن شركة &#34;إن إس أو&#34; الإسرائيلية تجسست عليها منذ 2016 (الفرنسية)

مفاوضات فيينا.. عقبة جديدة في إيران بشأن التوصل لاتفاق وواشنطن تشترط لرفع عقوباتها

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي (الصحافة الإيرانية)

الاتحاد الأوروبي يطالب بالامتناع عن دعم الجماعات المسلحة في أفغانستان وطالبان تؤكد هدنة عيد الأضحى

طالبان أعلنت هدنة في أيام العيد مع القوات الحكومية (الأوروبية)

بعد أن فقدوا أمل العودة لبيوتهم.. خيام النازحين السوريين بإدلب تتحول إلى مدن من الإسمنت

النازحون بريف إدلب بدؤوا الاستعاضة عن الخيام ببيوت من الإسمنت بعد أن فقدوا أمل العودة إلى مدنهم وقراهم (الجزيرة)
الأكثر قراءة

توعد بتفجير السد الإثيوبي.. عمر سليمان الصندوق الأسود حيا وميتا

عمر سليمان عاش غامضا يحمل أسرار بلاده وتوفي في جو أكثر غموضا (رويترز)
logo

"الإله لا يلعب بالنرد".. من هو إله أينشتاين الذي يقصده؟

اشتهر بفيديوهاته الظريفة.. لهذا استقبل الكاظمي الشاب العراقي الذي هدد بالانتحار إذا لم يستجب بايدن لطلبه

الكاظمي (يسار) لدى استقباله الشاب علي عادل (مواقع التواصل)

هل أنت منهم؟.. الكثير من القهوة والشاي يؤذي الكلى لدى فئة معينة