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سياسة|مالي

محاولة طعن رئيس مالي المؤقت أثناء صلاة العيد

العقيد آسمي غويتا يتحدث للصحفيين خلال مؤتمر العام الماضي (الفرنسية)
العقيد آسمي غويتا يتحدث للصحفيين خلال مؤتمر العام الماضي (الفرنسية)
20/7/2021-|آخر تحديث: 20/7/202102:15 PM (مكة المكرمة)

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الرئيس مالي المؤقت آسمي غويتا تعرض لمحاولة اغتيال طعنا بدون أن يتعرض لأذى، وذلك أثناء صلاة عيد الأضحى صباح اليوم الثلاثاء في الجامع الكبير في باماكو.

وأفادت الأنباء بأن شخصين هاجما غويتا، أحدهما يحمل سكينا، وأنه تم نقل الرئيس المؤقت من المكان، ولا يبدو أنه أصيب بأذى.

وقال المسؤول عن الجامع لاتوس توريه "بعد أداء الإمام الصلاة والخطبة وعندما كان الإمام متوجها لذبح الأضحية حاول الشاب طعن غويتا من الخلف لكن شخصا آخر أصيب".

وكان غويتا (البالغ 37 عاما) -وهو عقيد في الجيش- أدى اليمين الدستورية رئيسا انتقاليا لدولة مالي في السابع من يونيو/حزيران الماضي بعد انقلابين عسكريين على الرئيس ورئيس الحكومة الانتقالية المدنيين، وذلك خلال نحو 9 أشهر فقط.

وتعهد غويتا أثناء تنصيبه بأن حكومته "ستحترم كل التزاماتها"، وأكد عزمه على إجراء انتخابات عامة بحلول فبراير/شباط المقبل، وذلك بعد أدائه اليمين رئيسا انتقاليا لمالي.

المصدر : وكالات

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