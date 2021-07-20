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اعتقال مستشار سابق لترامب للاشتباه بضلوعه في أنشطة لصالح الإمارات

براك ومتهمان أحدهما إماراتي عملوا بتوجيه من مسؤولين إماراتيين للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

يواجه توم براك 7 تهم مرتبطة بالتعامل مع الإمارات دون إخطار رسمي ما بين عامي 2016 و2018 (رويترز)
يواجه توم براك 7 تهم مرتبطة بالتعامل مع الإمارات دون إخطار رسمي ما بين عامي 2016 و2018 (رويترز)
20/7/2021-|آخر تحديث: 20/7/202111:26 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الثلاثاء، اعتقال توم براك المستشار السابق لدونالد ترامب للاشتباه في ضلوعه بأنشطة لصالح الإمارات.

وأوضحت أن براك يواجه 7 تهم مرتبطة بالتعامل مع الإمارات دون إخطار رسمي ما بين أبريل/نيسان 2016 وأبريل/نيسان 2018.

وأشارت الوزارة إلى أن براك ومتهمين أحدهما إماراتي عملوا، بتوجيه من مسؤولين إماراتيين، للتأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ولفتت إلى أن المتهمين استفادوا مرارا من علاقة براك بمرشح رئاسي وصل في النهاية إلى الرئاسة، في إشارة إلى ترامب.

واستدركت بأن اعتقال واتهام براك رسالة تحذير لكل من يحاول العمل لصالح حكومة أجنبية دون إخطار الوزارة.

المصدر : وكالات

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