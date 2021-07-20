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سياسة|لبنان

لم يخلفا أضرارا.. إطلاق صاروخين من لبنان على إسرائيل وجيش الاحتلال يرد بالقصف

منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية (الجزيرة)
منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية (الجزيرة)
20/7/2021-|آخر تحديث: 20/7/202108:22 AM (مكة المكرمة)

قال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على موقع تويتر إن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من جنوب لبنان نحو شمال إسرائيل اليوم الثلاثاء وتسببتا في انطلاق صفارات الإنذار.

وأوضح أن منظومة القبة الحديدية اعترضت إحدى القذيفتين، فيما سقطت الأخرى في مكان مفتوح ولم تسفر عن وقوع أضرار، مضيفا أنه رد بنيران المدفعية.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي قصف موقع إطلاق الصاروخين في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان.

وخاضت إسرائيل في 2006 حربا ضد حزب الله الذي يتمتع بنفوذ في جنوب لبنان ويملك صواريخ متطورة، لكن منطقة الحدود ظلت هادئة في معظم الوقت منذ ذلك الحين.

وسبق أن أطلقت فصائل فلسطينية صغيرة في لبنان صواريخ وقذائف على شمال إسرائيل على فترات متقطعة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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