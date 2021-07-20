100 ألف يؤدون الصلاة بالمسجد الأقصى.. المسلمون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى

يحتفل معظم المسلمين في أرجاء العالم اليوم الثلاثاء بأول أيام عيد الأضحى المبارك، في حين أعلنت 3 دول -هي المغرب وموريتانيا وجزر القمر- أن غدا الأربعاء هو أول أيام عيد الأضحى فيها.

وأدى أكثر من 100 ألف فلسطيني اليوم صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس -في تصريح مقتضب- إن أكثر من 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

ومنذ ساعات الفجر، بدأ توافد المصلين إلى المسجد من أنحاء القدس، ورددوا تكبيرات العيد وهم يدخلون ويخرجون بأفواج كبيرة، عبر بوابات البلدة القديمة وفي أزقتها.

وجاءت صلاة العيد على وقع اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأحد والاثنين الماضيين.

وفي قطاع غزة، أدى الفلسطينيون صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والساحات العامة، مبتهلين إلى الله أن ينعم عليهم بالأمن والاستقرار ورفع الحصار.

ودعا أئمة وخطباء المساجد العالمين العربي والإسلامي إلى ضرورة نصرة المسجد الأقصى والدفاع عنه إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة داخل ساحاته وفي مدينة القدس المحتلة.

العيد في أكبر بلد إسلامي

وفي إندونيسيا، احتفل الملايين اليوم الثلاثاء بأول أيام عيد الأضحى، في حين تعهد الرئيس جوكو ويدودو بالإبقاء على القيود المشددة المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، حتى تقل أعداد الإصابات.

وحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في إندونيسيا من الأعلى في العالم، بسبب الانتشار السريع لسلالة دلتا من الفيروس، على الرغم من فرض السلطات منذ بداية هذا الشهر أكثر القيود صرامة منذ بدء الجائحة.

ونصح الرئيس المواطنين بقضاء العيد في منازلهم متبعين إجراءات صحية صارمة لمنع انتشار العدوى.

وأقامت الشرطة وهيئة النقل حواجز طرق لمنع السفر داخل إندونيسيا، أكبر الدول الإسلامية سكانا.

وقال الرئيس في بيان في ليلة العيد إن القيود على الحركة لن ترفع إلا بعد تراجع أعداد الإصابات، مشيرا إلى أن ظهور سلالات جديدة يعني أن الجائحة لم تنته بعد.