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سياسة|أفغانستان

أثناء صلاة العيد وقبيل كلمة للرئيس.. سقوط قذائف قرب القصر الرئاسي في كابل وترحيب دولي بمحادثات الدوحة

قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الحركة قررت إطلاق سراح العشرات من قوات الحكومة الأفغانية في مختلف ولايات البلاد بمناسبة عيد الأضحى

20/7/2021

علمت الجزيرة من مصدر أمني في أفغانستان أن 6 قذائف هاون سقطت قرب القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل، ولم ترد بعد تقارير عن سقوط ضحايا، في حين رحبت أطراف دولية بنتائج المحادثات الأفغانية بالدوحة.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة سقوط الصواريخ

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة سقوط الصواريخ قرب القصر الرئاسي، وأثناء صلاة العيد، قبيل وقت وجيز من إلقائه خطابا بمناسبة عيد الأضحى، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وسمع دوي الصواريخ التي أطلقت حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في أنحاء المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا والتي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها السفارة الأميركية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي "أطلق أعداء أفغانستان اليوم هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابل".

وأضاف "أصابت جميع الصواريخ 3 أجزاء مختلفة (من العاصمة)، وبناء على معلوماتنا الأولية لم يسقط أي ضحايا".

وقال مراسل الجزيرة محمود الزيبق إن الصواريخ أطلقت أثناء إقامة صلاة العيد التي أم المصلين فيها رجل ببدلة عسكرية وبحضور الرئيس غني وكبار المسؤولين.

وذكر أن الرئيس أشرف غني قال في كلمة له بعد صلاة العيد "أرادونا أن نغادر، هل رأيتم أحدا غادر من هنا؟".

وأكد غني في كلمته تلك، أن طالبان فقدت شرعيتها الوطنية والدينية، كما وجه انتقادات لاذعة لباكستان، وقال إن حركة طالبان تجد ملاذا آمنا هناك.

وأضاف أن وسائل الإعلام الدولية تصور الوضع في أفغانستان بشكل يوحي بأن الحكومة ستسقط، وهذا مناف للواقع، حسب قوله.

وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة كان آخرها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتتزامن العملية مع هجوم واسع تشنه طالبان في أنحاء البلاد، في وقت تمضي القوات الأجنبية قدما بانسحابها المقرر استكماله بنهاية أغسطس/آب القادم.

شروط تركية لتأمين مطار كابل

وفي سياق آخر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تدرس إمكانية تشغيل مطار كابل في أفغانستان، في حال تلبية شروطها.

وذكر أن شروط بلاده لإدارة مطار كابل "هي وقوف واشنطن إلى جانبنا دبلوماسيا وتقديم الدعم اللوجستي".

وأضاف أن طالبان يمكن أن تجري لقاءات مع تركيا بشكل أسلس من لقاءاتها مع الأميركان لأنها تشترك معها في عقيدة واحدة، مشيرا إلى أن أنقرة ستناقش مع حركة طالبان المستاءة من بعض الأمور، ملف أفغانستان والمسيرة المتعلقة بتشغيل مطار كابل.

وأكد أردوغان أن الشعب الأفغاني ناضل طويلا ضد القوى الإمبريالية، وأن تركيا وقفت دائما إلى جانب نضال الأفغانيين.

وأضاف "الآن هناك حقبة جديدة، الولايات المتحدة قررت الانسحاب من أفغانستان، وتركيا كانت تقوم بتشغيل مطار كابل بالفعل منذ 20 عاما، والآن هناك رغبة لمواصلة تولينا هذه المهمة، ونحن ننظر بإيجابية لهذا الأمر.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) أنها تضع اللمسات الأخيرة مع الجانب التركي بشأن تأمين مطار كابل الدولي.

وكان الرئيسان التركي والأميركي جو بايدن بحثا هذه المسألة في لقاء ثنائي جمعهما على هامش قمة حلف الناتو التي عقدت الشهر الماضي.

ترحيب بمحادثات الدوحة

ورحبت الأمم المتحدة وواشنطن بنتائج المحادثات التي عقدت في الدوحة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وفي وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين طالبان والحكومة الأفغانية بالدوحة، ويحثهما على الوفاء بالتزامهما بتسريع المفاوضات.

وأضاف أن غوتيريش يشدد على أهمية التوصل إلى تسوية تلبي احتياجات الأفغان، كما يدعو المجتمع الدولي لتوحيد جهوده لدعم السلام بأفغانستان.

من جهة أخرى، أفاد بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس بأن واشنطن ترحب بنتائج المحادثات الأفغانية في الدوحة، وتطالب حركة طالبان بالالتزام بالإعلان المشترك لحماية المدنيين والبنية التحتية في أفغانستان.

بدوره، اعتبر المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أن اجتماع الدوحة كان "خطوة إيجابية" نحو إنهاء الحرب في البلاد، وأضاف عبر حسابه بموقع تويتر "ولكن يجب القيام بالمزيد بشكل عاجل".

وتابع "هناك تقارير موثوقة عن الفظائع آخذة في الظهور، التزام الأطراف بمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين هو بداية، لكن التسوية السياسية عن طريق التفاوض هي وحدها القادرة على إنهاء هذا العنف".

وخلال لقاء مع الجزيرة، قال محمد نعيم الناطق باسم المكتب السياسي لحركة طالبان وعضو وفد الحركة إلى مفاوضات الدوحة إن المحادثات كانت فرصة جيدة لتقريب وجهات النظر، مؤكدا أن لقاءات وفد الحركة مع الوفد الحكومي ستستمر.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس لجنة المصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله طرفي المفاوضات إلى التحلي بالمرونة، وقال للجزيرة إن الطرفين لم يتفقا بعد على خريطة طريق محددة لوقف القتال.

ويأتي ذلك بعد اختتام جولة جديدة من مفاوضات الدوحة بين طالبان والحكومة الأفغانية، حيث أعلن الطرفان الاتفاق على الإسراع بالمفاوضات من أجل التوصل إلى حل عادل، وإلى تسوية تلبي مصالح الأفغان وفق المبادئ الإسلامية.

طالبان ستطلق سراح العشرات

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الحركة قررت إطلاق سراح العشرات من قوات الحكومة الأفغانية في مختلف ولايات البلاد بمناسبة عيد الأضحى.

وكانت طالبان تعلن في عطلات الأعياد السابقة وقفا مؤقتا لإطلاق النار، وتقول إنها تريد أن تترك المواطنين الأفغان يقضونها في سلام.

ووقّعت أميركا أمس الاثنين -إلى جانب 14 بعثة دبلوماسية أجنبية في كابل- بيانا مشتركا يحث طالبان على وقف الهجمات العسكرية المستمرة في أنحاء البلاد، وقالت فيه "في عيد الأضحى يجب أن تضع طالبان أسلحتها للأبد، وأن تظهر للعالم التزامها بعملية السلام".

وحذر القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني الجنرال باسم الله محمدي من أنه لن يسمح لطالبان بفرض أهدافها على الشعب بالقوة من خلال مواصلة حملتها العسكرية.

وقال محمدي إن "دعم الشعب كما يتضح من انضمام قوى الانتفاضة الشعبية إلى القوات الأفغانية رفع الروح المعنوية للقوات الأمنية، وفي بعض الحالات قلل مستوى التهديد".

من جانبها، قالت الحكومة إن مراكز منطقة دارا إي سوف في سمنغان وجارمسير في هلمند قد استعادتها قوات الدفاع الوطني الأفغانية، في حين أفادت مصادر بأن مناطق مالستان في غزنة، ونجراب في كابيسا، ودهرود في أوروزجان قد سقطت في أيدي طالبان.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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