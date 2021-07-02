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سياسة|باكستان

رئيس وزراء باكستان: نرفض الدخول في تحالف مناوئ للصين أو منح قواعد جوية لأميركا

2/7/2021

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان رفض بلاده الدخول في أي تحالف مناوئ للصين أو منح قواعد جوية للولايات المتحدة.

وفي تصريحات أدلى بها أمس الخميس، وتزامنت مع اجتماعات للبرلمان ومجلس الأمن القومي، في ضوء قرب اكتمال انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان؛ انتقد خان الموقف الأميركي المتعلق بطلب فتح قواعد عسكرية في باكستان، مشددا على أن بلاده شريكة للولايات المتحدة في السلام لا الحرب.

وكان خان عبر سابقا عن موقفه الرافض لفتح قواعد جوية أميركية في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) الشهر الماضي.

وناقش مجلس الأمن القومي الباكستاني -في جلسة سرية- مجمل التحديات التي تواجهها باكستان، خاصة على حدودها الغربية مع أفغانستان.

المصدر : الجزيرة

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