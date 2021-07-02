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سياسة|سودان

خلال زيارة له للجنة "تفكيك نظام البشير".. حمدوك يعتبر مظاهرات الأربعاء تجديدا للثورة في السودان

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (التواصل الاجتماعي)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (التواصل الاجتماعي)
2/7/2021

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن ما حدث يوم الأربعاء -في إشارة للمظاهرات الشعبية التي شهدتها العاصمة الخرطوم ومدن أخرى- هو تجديد للثورة.

وأضاف -خلال زيارته لرئاسة ما تسمى لجنة "تفكيك النظام المعزول"- أن القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا مؤلمة ولكنها ضرورية ومن مصلحة الشعب، وأنها أدت إلى رفع الديون الخارجية وفق تعبيره.

وخرجت مظاهرات الأربعاء في الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بإسقاط الحكومة وتصحيح مسار الثورة، وقد تدخلت قوات الأمن لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي بالعاصمة.

وفي سياق آخر، قال حمدوك إن لجنة تفكيك النظام السابق مدعومة بالحريصين على برنامج الثورة لتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن، وأوضح قائلا إن الثورة يحميها شبابها ولا خوف عليها بوجود أعضاء لجنة التفكيك.

من جهة أخرى، قال عضو مجلس السيادة الطاهر حَجَر إن الحكومة عازمة على استكمال عملية السلام في كل ربوع السودان، خاصة الترتيبات الأمنية، وتوحيد المجموعات المسلحة، وضمها إلى جيش وطني واحد.

وبدوره تحدث الهادي إدريس عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية الهادي، خلال تفقده قوات حركته، عما سماه اللَّبِنة الأساسية في تنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بالاندماج وخلق جيش قومي واحد، وفق ما نص عليه اتفاق جوبا للسلام.

المصدر : الجزيرة

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